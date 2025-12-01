میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۳۳۳۴
بازدید: ۴۳۹

عکس: افتتاح نمایشگاه «آقا تختی» با حضور وزیر ورزش

نمایشگاه «آقا تختی» با محوریت رونمایی از مدال‌ها و بازوبندهای جهان پهلوان غلامرضا تختی روز یکشنبه ۹ آذر در محل کتابخانه و موزه ملی ملک افتتاح شد. در این نمایشگاه که روایتی تصویری از زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی است، برای اولین‌بار از مدال‌ها و بازوبندهای غلامرضا تختی رونمایی شد. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از این نمایشگاه بازدید کردند.

