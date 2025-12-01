نبض خبر
گشت ارشاد پیامکی میآید!
کامران غضنفری، نماینده سوپرانقلابی مجلس از ادامه همان ماجرای گشت ارشاد این بار از طریق پیامک و به شکل غیرفیزیکی گفت. غضنفری فاش کرد این طرح به شکل پایلوت اجرا شده و ادعا کرد 90 درصد کسانی که پیامک دریافت کرده بودند، حجاب شان را رعایت کردند! نسخه غضنفری و همفکرانش برای اشخاصی که با پیامک رعایت نمیکنند، برخورد قضایی است. غضنفر مدعی شد کار از بیحجابی گذاشته و به برهنگی رسیده است. اظهارات غضنفری را میبینید و میشنوید.
