کامران غضنفری، نماینده سوپرانقلابی مجلس از ادامه همان ماجرای گشت ارشاد این بار از طریق پیامک و به شکل غیرفیزیکی گفت. غضنفری فاش کرد این طرح به شکل پایلوت اجرا شده و ادعا کرد 90 درصد کسانی که پیامک دریافت کرده بودند، حجاب شان را رعایت کردند! نسخه غضنفری و همفکرانش برای اشخاصی که با پیامک رعایت نمی‌کنند، برخورد قضایی است. غضنفر مدعی شد کار از بی‌حجابی گذاشته و به برهنگی رسیده است. اظهارات غضنفری را می‌بینید و می‌شنوید.