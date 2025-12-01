En
کد خبر:۱۳۴۳۳۰۷
نبض خبر

کانال 12 اسرائیل: بازیگران صهیونیست در تور اطلاعات سپاه!

کانال 12 اسرائیل گزارش کرده بازیگران صهیونیست با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی اطلاعات‌شان را در اختیار افسر اطلاعات سپاه قرار داده‌اند و حالا باید در بین دو گزینه همکاری یا هدف قرار گرفتن خانه شان یکی را انتخاب کنند. این گزارش ادعایی تلویزیون اسرائیل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر هکرهای ایرانی اسرائیل مهندسی اجتماعی تخلیه اطلاعاتی بازیگر صهیونیست ویدیو اطلاعات سپاه جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل
