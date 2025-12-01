عکس: سفر به اعماق کیهان با چشم جیمز وب
تلسکوپ جیمز وب با ثبت تصاویر بیسابقه از دورترین و جوانترین ساختارهای کیهانی، مرزهای دانش ما درباره شکلگیری ستارگان، تشکیل کهکشانها و تکامل جهان را جابهجا کرده است. این مجموعه تصاویر خیرهکننده، نهتنها پنجرهای تازه به تاریخ کیهان میگشاید، بلکه پرسشهای بنیادی درباره منشأ ماده، انرژی و شکلگیری نخستین نورها را نیز دوباره مطرح میکند.
