عکس: لحظههای شگفتانگیز در دل اقیانوسها
این مجموعه عکس، لحظههای تماشایی از دنیای مرموز زیر آب را به تصویر میکشد؛ از رنگارنگی مرجانها و حرکت ماهیان تا مناظر شگفتانگیز اعماق دریا. هر تصویر، نه تنها زیبایی خیرهکننده اقیانوسها را نشان میدهد، بلکه پیامی قدرتمند برای حفاظت از این اکوسیستمهای ارزشمند و آسیبپذیر دارد.
