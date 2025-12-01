عکس: لحظه‌های شگفت‌انگیز در دل اقیانوس‌ها

این مجموعه عکس، لحظه‌های تماشایی از دنیای مرموز زیر آب را به تصویر می‌کشد؛ از رنگارنگی مرجان‌ها و حرکت ماهیان تا مناظر شگفت‌انگیز اعماق دریا. هر تصویر، نه تنها زیبایی خیره‌کننده اقیانوس‌ها را نشان می‌دهد، بلکه پیامی قدرتمند برای حفاظت از این اکوسیستم‌های ارزشمند و آسیب‌پذیر دارد.