کد خبر: ۱۳۴۳۲۸۴
بازدید: ۱۰۱۴

عکس: لحظه‌های شگفت‌انگیز در دل اقیانوس‌ها

این مجموعه عکس، لحظه‌های تماشایی از دنیای مرموز زیر آب را به تصویر می‌کشد؛ از رنگارنگی مرجان‌ها و حرکت ماهیان تا مناظر شگفت‌انگیز اعماق دریا. هر تصویر، نه تنها زیبایی خیره‌کننده اقیانوس‌ها را نشان می‌دهد، بلکه پیامی قدرتمند برای حفاظت از این اکوسیستم‌های ارزشمند و آسیب‌پذیر دارد.

برچسب‌ها:
اقیانوس حیاط وحش عکس حیات وحش دریا ماهی عکس مستند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
