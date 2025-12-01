En
کد خبر:۱۳۴۳۲۷۳
کد خبر:۱۳۴۳۲۷۳
سوت

ساپینتو به سیم آخر زد؛ اخراج آقاسی از استقلال!

ریکاردو ساپینتو عارف آقاسی را بابت تمارض اخراج کرد. سرمربی استقلال پس از بازی مقابل فولاد گفت: «این موضوع مرا دیوانه می‌کند. پنج بازی است که این اتفاق رخ داده و یک روز قبل بازی به من گفت که درد دارد. به دکتر گفتم تست بگیرد و سعی کردم از او حمایت کنم. تست گرفتیم و دیدیم که چیزی نبود. مشکل ایشان دیگر مشکل من نیست. فرصت به او دادم و سعی کردم او را نگه دارم و این دیگر مشکلی است که باید باشگاه آن را حل کند و او با این رفتار دیگر نمی‌تواند در رختکن باشد.» اظهارات ساپینتو را می‌بینید و می‌شنوید.
