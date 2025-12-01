میلی صفحه خبر لوگو بالا
درگذشت همسر معاون رئیس‌جمهور در آستانه دفاع از پایان‌نامه ارشد +عکس

فاطمه حیدری یزدی، ۳۴ ساله، همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون جدید رئیس‌جمهور، بر اثر سانحه رانندگی در محور تهران-سمنان درگذشت.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۷۱
| |
611 بازدید

درگذشت همسر معاون رئیس‌جمهور در آستانه دفاع از پایان‌نامه ارشد +عکس

روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۳:۲۱، خودروی سواری تارا حامل خانواده در محدوده ایوانکی (شریف‌آباد) با کامیون بنز متوقف در حاشیه جاده برخورد کرد. علت اولیه، خستگی و خواب‌آلودگی راننده اعلام شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، متاسفانه در این حادثه فاطمه حیدری یزدی در دم جان باخت.راننده (پدر همسر، ۵۶ ساله)، دختر ۱۲ ساله و پسر ۹ ساله مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. پسر ۹ ساله ترخیص شده است.

زندگی مرحومه

مرحومه فاطمه حیدری یزدی،  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته هنر اسلامی با گرایش مطالعات کتابت و نگارگری در دانشگاه شاهد بود و در آستانه دفاع از پایان‌نامه قرار داشت.

درگذشت همسر معاون رئیس‌جمهور در آستانه دفاع از پایان‌نامه ارشد

همسرش نیز به‌تازگی به سمت معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شده بود. اما روزگار، جولان دلخوشی‌‌های تازه را فرصت نداد‌.

تابناک این ضایعه دردناک را به معاون رئیس‌جمهور، خانواده محترم سقاب اصفهانی و سایر بازماندگان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل آرزومند است.

