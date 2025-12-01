ویدیویی تازه از حضور سلمان خان در خیابان‌های هند منتشر شده که در آن، این ستاره بزرگ بالیوود با بادیگاردهای مسلح و تدابیر امنیتی ویژه دیده می‌شود؛ تصویری که بیشتر به سکانسی از یک فیلم اکشن شباهت دارد تا یک عبور ساده از خیابان. سلمان خان پس از دیدار با خانواده سیاست‌مدار ترور شده سرشناس هندی، از ترور خودش می‌هراسد. بابا صدیقی رئیس حزب ملی‌گرای کنگره هند، شهردار اسبق بمبئی، وزیر اسبق ایالت ماهاراشترا که تاجری شناخته شده هم بود، 21 مهر 1403 به ضرب گلوله کشته شد. خبر قتل بی‌رحمانه بابا صدیقی موجی از ترس و نگرانی را در هند به همراه داشته است. اسکورت سنگین سلمان خان را می‌بینید.