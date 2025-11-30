نبض خبر
لحظه انهدام دو نفتکش روس توسط شهپاد را ببینید
دو نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» روسیه که مسئول دور زدن تحریمهای نفتی روسیه هستند، در یک عملیات ویژه توسط SBU اوکراین با شهپاد انتحاری هدف قرار گرفتند. این یک عملیات مشترک بین سیزدهمین اداره اصلی ضد اطلاعات نظامی SBU و نیروی دریایی اوکراین بود و این کشتیها با موفقیت توسط پهپادهای دریایی ارتقا یافته Sea Baby هدف قرار گرفتند. این پهپادها میتوانند مسافتهای طولانی را طی کنند و به کلاهکهای جنگی پیشرفته مجهز هستند. هر دو نفتکش پس از حملات به شدت آسیب دیدند و عملاً از سرویس خارج شدند. لحظه اصابت و انهدام این دو سوپرتانکر روسی را میبینید.
