رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با رهبر کاتولیک‌های جهان خطاب به پاپ گفت: به جهانیان بگویید که ما نخواهیم مرد و تسلیم نخواهیم شد.

عون خطاب به پاپ: به جهانیان بگویید تسلیم نخواهیم شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان که امروز در کاخ بعبدا میزبان پاپ لئو چهارم رهبر کاتولیک‌های جهان بود، اعلام کرد در صورت سقوط مسیحی و مسلمان در لبنان، معادله وطن و عدالت آن از بین می رود.

عون افزود: اگر لبنان فلج یا دگرگون شود، جایگزین آن گسل‌ها در منطقه و جهان خواهد بود. آینده شرق تنها می‌تواند بر اساس مشارکت، کثرت‌گرایی و احترام متقابل ساخته شود.

رئیس جمهور لبنان در ادامه خطاب به پاپ گفت: به جهانیان بگویید که ما نخواهیم مرد و تسلیم نخواهیم شد.

پاپ لئو چهاردهم نیز خطاب به لبنانی‌ها گفت: شما مردمی هستید که تسلیم نمی‌شوید، بلکه مردمی هستید که در مواجهه با مشکلات استقامت می‌کنید و می‌دانید چگونه دوباره متولد شوید.

پاپ افزود: بدون چشم انداز آینده‌ای که در آن خیر بر شر پیروز شود، هیچ آشتی پایداری وجود نخواهد داشت. صلح تنها می‌تواند در بستری مبتنی بر پیوندهای تاریخی و جغرافیایی رشد کند.