میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عون خطاب به پاپ: به جهانیان بگویید تسلیم نخواهیم شد

رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با رهبر کاتولیک‌های جهان خطاب به پاپ گفت: به جهانیان بگویید که ما نخواهیم مرد و تسلیم نخواهیم شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۵۵
| |
255 بازدید
عون خطاب به پاپ: به جهانیان بگویید تسلیم نخواهیم شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان که امروز در کاخ بعبدا میزبان پاپ لئو چهارم رهبر کاتولیک‌های جهان بود، اعلام کرد در صورت سقوط مسیحی و مسلمان در لبنان، معادله وطن و عدالت آن از بین می رود.

عون افزود: اگر لبنان فلج یا دگرگون شود، جایگزین آن گسل‌ها در منطقه و جهان خواهد بود. آینده شرق تنها می‌تواند بر اساس مشارکت، کثرت‌گرایی و احترام متقابل ساخته شود.

رئیس جمهور لبنان در ادامه خطاب به پاپ گفت: به جهانیان بگویید که ما نخواهیم مرد و تسلیم نخواهیم شد.

پاپ لئو چهاردهم نیز خطاب به لبنانی‌ها گفت: شما مردمی هستید که تسلیم نمی‌شوید، بلکه مردمی هستید که در مواجهه با مشکلات استقامت می‌کنید و می‌دانید چگونه دوباره متولد شوید.

پاپ افزود: بدون چشم انداز آینده‌ای که در آن خیر بر شر پیروز شود، هیچ آشتی پایداری وجود نخواهد داشت. صلح تنها می‌تواند در بستری مبتنی بر پیوندهای تاریخی و جغرافیایی رشد کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان جوزف عون رئیس جمهور لبنان پاپ پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان حزب الله لبنان خلع سلاح
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درخواست فوری آمریکا از لبنان درباره موشک منفجر نشده
حزب‌الله برای لبنان، از نان شب واجب‌تر است!
حزب الله لبنان به پاپ لئو نامه نوشت
ضرب‌الاجل آمریکا و نواف سلام برای خلع سلاح حزب‌الله
عکس: نخستین سفر خارجی پاپ لئوی چهاردهم
تصویری از فرماندهان شهید حزب‌الله لبنان
عکس: سردار سلیمانی و شهید هیثم طباطبایی
پاسخ قاطع حزب‌الله برای خلع سلاح
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
تصاویر ۵ فرمانده شهید حزب الله در حمله اسراییل
واکنش تند ایران به ترور فرمانده مقاومت
شمخانی: مسیر مقاومت روشن‌تر می‌شود
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
واکنش منفعلانه رئیس جمهور لبنان به حمله اسرائیل
رئیس جمهور لبنان: منتظر پاسخ اسرائیل هستیم
دولت لبنان حکم به خلع سلاح حزب‌الله داد
اظهارات مداخله‌جویانه فرستاده ترامپ علیه لبنان
جزئیات مذاکرات لبنان و آمریکا از زبان جوزف عون
جوزف عون: خلع سلاح حزب الله ممکن نیست!
دو خبر عجیب از حزب‌الله و لبنان در ساعات اخیر + عکس
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
آخرین اخبار
رقم عجیب ارزش ریال عمان در برابر ریال ایران
خبر پرواز جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق و نزدیک مرز ایران عملیات روانی بود/ موشکی به استان‌های کردنشین عراق شلیک نشد
جاده‌صاف‌کن‌های کرونا در سینما/فیلم را از روی واقعیت ساختید یا واقعیت را براساس فیلم رقم زدید؟
تیپ ۶۵ نوهد؛ جایی که آموزش، مرز بین زنده ماندن و محو شدن است
عون خطاب به پاپ: به جهانیان بگویید تسلیم نخواهیم شد
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
پرواز در سایت «پاراگلایدر» دماوند ممنوع بوده است
جزئیات پرونده قتل عروس جوان در فومن
اعتراض صادق زیباکلام درباره نوع برخورد با جنگ دوازده روزه
اذعان صهیونیست‌ها به نسل جدید موشک پرقدرت ایران
داگ فایت پهپاد ترکیه و هدف قراردادن یک هواپیما!
آمریکا و اسرائیل با پیشرفت کشورهای اسلامی مخالف‌اند
مدارس و دانشگاه‌های بوشهر تا پایان هفته تعطیل شد
ترفند هوشمندانه کشاورزان چینی برای آبیاری زمین‌هایشان
برخی مدارس اراک، ساوه و شازند تعطیل شد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dRP
tabnak.ir/005dRP