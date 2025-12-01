خواندن ذهن دیگران با چند ترفند ساده

یک شیوه جالب برای دانستن افکار و نیات اطرافیان خواندن ذهن آنها است. یکی از روشهای موثر ذهن خوانی، درک زبان بدن است.
به گزارش تابناک، بسیاری از افراد هنگام حرف زدن، به صورت ناخودآگاه قسمتی از بدنشان را تکان میدهند و این حرکات نشان دهنده تفکرات و احساسات درونی فرد نسبت به موضوع است.
حرکت چشم و یا دست طرف مقابل میتواند ما را از افکار و نیات طرف مقابل خود آگاه کند. فکر کردن به مسائل مختلف واکنش فیزیکی چشم را به دنبال دارند، که شما با تشخیص آنها میتوانید تقریبا حدس بزنید که فرد به چه چیزی فکر میکند. با این مطلب موفقیت همراه باشید.
حرکات و واکنشهای چشمی
آموزش خواندن ذهن دیگران، هنگامی که از فردی راجع به شماره تلفنی در ۱۰ سال پیش سوال میکنید یا از آرزویشان میپرسید آنها سعی میکنند تا تصویری را در ذهنشان بسازند و از حافظه شان برای به خاطر آوردن آن کمک بگیرند. این افکار، واکنش فیزیکی چشم را به همراه دارند، که شما میتوانید با تشخیص آنها حدس بزنید که فرد به چه چیزی فکر میکند.
۱. هنگامی که فرد زمان فکر کردن چشم خود را به سمت بالا و طرف راست حرکت میدهد نشانه جستوجو و بازسازی رویدادی تصویری است که در گذشته اتفاق افتاده است.
۲. هنگامی که فرد زمان فکر کردن چشم خود را به سمت بالا و سمت چپ حرکت میدهد در حال ساختن تصویر و یا رویداد جدید میباشد.
۳. هنگامی که فرد زمان فکر کردن چشمانش مستقیم و سمت راست را مینگرد در حال بخاطر آورن صوتی است که در گذشته شنیده است.
۴. هنگامی که فرد زمان فکر کردن چشمانش مستقیم و سمت چپ را مینگرد در حال ساختن کلمه و یا صوتی که در گذشته رخ نداده است.
۵. هنگامی که فرد زمان فکر کردن چشم خود را به سمت پایین و سمت راست حرکت میدهد در حال صحبت کردن با ضمیر داخلی اش میباشد.
۶. هنگامی که فرد زمان فکر کردن چشم خود را به سمت پایین و سمت چپ حرکت میدهد در حال به خاطر آوردن و یا تصور یکی از حواس، لامسه، بویایی و یا چشایی میباشد.
۷. اگر شما از فرد مورد نظر سوالی بپرسید و فرد هیچکدام از حرکات فوق را انجام ندهد و فقط به یک نقطه نگاه کند او در حال بررسی و شبیه سازی سوال و جواب به صورت تصویری میباشد.
نکته که لازم است آن را بدانید
۱. این واکنشها شامل افراد راست – دست است و در صورتی که فرد مورد نظر چپ دست باشد باید این واکنشها را برعکس در نظر بگیرید.
۲. منظور از راست یا چپ، دید شما نسبت به فرد انجام دهنده واکنش است.
برخی از حرکات چشمها که خبر از درون فرد میدهد
آموزش خواندن ذهن دیگران، هنگام صبحت با فردی که میخواهید درباره شخصیت او بیشتر بدانید به حرکات چشم او توجه نمایید:
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان به سمت پایین نگاه کرد:او ممکن است احساس خجالت، نگرانی، کمی اعتماد به نفس، گناه و یا در برخی موارد احساس شرمندگی داشته باشد.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان به سرعت چشم هایش را به کنارهها چرخاند:او در اطراف شما احساس نگرانی و یا عدم راحتی داشته باشد.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان به سمت بالا و سمت راست نگاه کرد:او ممکن است سعی در تصور کردن چیزی دارد و یا دروغ گفته است.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان به سمت بالا سمت راست نگاه کرد:او ممکن است سعی در به خاطر آوردن چیزی دارد.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان دو طرف گوشههای چشمش را جمع کرد:او ممکن است احساس خوشحالی و شادی واقعی نسبت به چیزی داشته باشد.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان چشم هایش را باز و گشاد نمود:ممکن است احساس عشق یا ترس داشته باشد و این بستگی به موقعیتی دارد که در آن حضور دارد.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان مردمک چشم هایش کوچک شود:ممکن است احساس خشم زیادی داشته باشد.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان از ارتباط چشمی با شما خودداری نمود و چشمهای خود را به جهت بالا و پایین حرکت داد:ممکن است او دروغ بگوید.
اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان بیش از حد پلک بزند یا خیلی کم:او احساس ناراحتی یا استرس میکند.
اگر فردی هنگام صحبت کردن با شما چشم هایش را میبندد، قطعا سعی دارد که چیزی را از دنیای بیرون از شما پنهان کند. این کار به این معنی نیست که از شما میترسد، بلکه سعی دارد از دست جواب دادن به شما خلاص شود.