بعد از خواندن این خبر روزتان تلخ خواهد شد

طبقه متوسط ایران در معرض فشارهایی بی‌سابقه قرار گرفته است؛ فشارهایی که نه یک‌باره بلکه تدریجی و تراکمی رخ داده‌اند. استمرار تورم‌های بالای ۴۰‌درصد، سقوط ارزش درآمد حقیقی، کاهش شدید قدرت پس‌انداز و هزینه‌کرد و همچنین ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی موجب شده بخش قابل‌توجهی از این طبقه به زیر خط فقر رانده شود.

مردم توان خرید گوشت را ندارند

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ حدود ۸۰۰‌هزار نفر در کشور دچار سوءتغذیه شدید هستند، گوشت قرمز با رشد قیمتی ۷۰تا۷۳برابری مواجه بوده این رشد افسارگسیخته موجب شده که قدرت خرید طبقات فرودست برای گوشت قرمز به کمتر از نصف کاهش یابد. درحالی که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین پروتئین موردنیاز خود به حبوبات به عنوان جایگزینی برای گوشت پناه برده بودند قیمت هرکیلوگرم لوبیاچیتی در بازار به ارقامی رسیده که آن را به یک‌کالای لوکس و دورازدسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل کرده است. براساس گزارش‌ها دست‌کم ۳۰تا۴۵‌درصد خانوار‌ها دیگر توانایی خرید سبزیجات و محصولات لبنی به اندازه نیاز روزانه خود را نداشته‌اند.

درحالی که قیمت برنج در بازارهای جهانی در یک‌سال اخیر حدود ۳۰‌درصد کاهش پیدا کرده در ایران قیمت برنج نجومی شده است. کارگران ایرانی در سال۱۳۹۴ با حداقل حقوق می‌توانستند حدود ۹۵کیلوگرم برنج ایرانی تهیه کنند اما در سال۱۴۰۴ فقط قادر به خرید حدود ۲۷تا۳۱کیلوگرم شدند

بزرگ‌ترین جنایتی که دشمن می‌تواند علیه یک جامعه انجام دهد تحمیل غذای آلوده به مردم است. چون همه غذا مصرف می‌کنند این نوع حمله یک بایوتروریسم خاموش و ضربه‌زننده‌اش نامشخص است و آسیب‌دیدگان عملا تمام مردمند. برخلاف حمله‌های مستقیم(مثل انداختن بمب بر ناکازاکی) که فقط یک‌منطقه را نابود می‌کند غذای آلوده کل جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد

در مورد شکر به دلیل افزودن ماده‌ای به نام بلانکیت عملا به یک سم بسیار خطرناک تبدیل شده در ادامه بحث شکر باید بگویم که شکر در شیرینی‌ها، چای و قند، بستنی، شیرینی‌های زمستانی و تابستانی و عملا در بسیاری از خوراکی‌های مصرف روزانه ما حضور دارد. همین شکرِ آغشته به بلانکیت بلای جان مردم شده است.

تازه‌عروس‌ها برای جهیزیه اجناس دست دوم می‌خرند

افزایش چندبرابری قیمت لوازم‌خانگی نو که حاصل تحریم‌ها، وابستگی به قطعات وارداتی و نوسانات ارزی است، توان خرید عمومی را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی بازار دست‌دوم به پناهگاهی برای مصرف‌کنندگانی تبدیل شده که از یک‌سو نیاز مبرم به این کالاها دارند و از سوی دیگر توانایی رقابت با قیمت‌های بازار نو را ندارند.

موضوعی که طی سال‌جاری به‌شدت روی بازار لوازم خانگی تاثیرگذار بود، رخداد جنگ ۱۲روزه بود که هایپرهای لوازم‌خانگی را نیز دچار مشکل کرد. هرچند این جنگ ۱۲روز طول کشید اما به‌شدت روی اقتصادی الگوی خرید مردم اثرگذار بود که به دنبال خود بازار لوازم خانگی را به رکود بیشتری سوق داد.

هم‌اکنون با کمرنگ‌شدن الگوهای زندگی خانوادگی و ازدواج‌های رسمی، تهیه جهیزیه برای شروع زندگی رنگ باخته است و کسانی که با یکدیگر زندگی می‌کنند به‌صورت اشتراکی وسایل خانه‌های خود را مورد استفاده قرار می‌دهند. در این میان برخی نیز وسایل دسته دوم تهیه می‌کنند و معتقد هستند که وسایل دست دوم خارجی یا حتی قدیمی از نظر کیفیت بهتر از وسایل دست اولی است که هم‌اکنون در بازار موجود هستند.

اکثریت مردم بی‌خیال سفر شده‌اند

با توجه به خصوصیات ایران باید بحث سفر را به دو بخش تقسیم کنیم؛ یکی بحث دید و بازدید خانوادگی است که این رفت و آمدها در ایران، مرسوم و آیینی است که دائما انجام می‌شود و خانواده‌ها در شرایط مختلف اقدام به سفر می‌کنند و باید آن را در قالب «صله رحم» تعریف کرد. این دید و بازدیدها باعث تردد جاده‌ای می‌شود اما در عمل تاثیری بر صنعت گردشگری ندارد چرا که محل اقامت در خانه بستگان است و در قالب چرخه صنعت گردشگری نمی‌گنجد.»

«در بخش دوم که مربوط به مفهوم مدرن سفر بوده و در چارچوب گردشگری داخلی تعریف می‌شود اما متاسفانه به دلیل آنکه درآمد سرانه مردم افول کرده است و جمعیت زیادی از مردم زیر خط فقر هستند، عملا این سفرها به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی موجود، مردم امکان اقامت در هتل‌ها را ندارند و از سوی دیگر اقلیتی که این امکان را دارند و اقدام به سفر می‌کنند، عموما به چادرخوابی در کنار پارک‌ها روی می‌آورند.