سیروس الوند در گفت‌وگویی تازه روایتی از پشت‌صحنه فیلم پرتقال خونی مطرح کرده و از تنشی سخن گفته که به گفته او میان حامد بهداد و فریبرز عرب‌نیا شکل گرفته بود؛ تنشی که با جمله انتقادی عرب‌نیا درباره حضور مداوم بهداد در پروژه‌ها و تشبیه‌اش به بیک ایمانوردی از ستاره‌های فیلم فارسی آغاز شد و فضای کار را تحت‌تأثیر قرار داد. روایت این کارگردان را می‌بینید و می‌شنوید.