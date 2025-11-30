En
سکانس «بامداد خمار» از گفت‌وگوی محبوبه و رحیم که سوژه شد
نبض خبر

درگیری عرب‌نیا با حامد بهداد: فکر می‌کند بیک ایمانوردی است

سیروس الوند در گفت‌وگویی تازه روایتی از پشت‌صحنه فیلم پرتقال خونی مطرح کرده و از تنشی سخن گفته که به گفته او میان حامد بهداد و فریبرز عرب‌نیا شکل گرفته بود؛ تنشی که با جمله انتقادی عرب‌نیا درباره حضور مداوم بهداد در پروژه‌ها و تشبیه‌اش به بیک ایمانوردی از ستاره‌های فیلم فارسی آغاز شد و فضای کار را تحت‌تأثیر قرار داد. روایت این کارگردان را می‌بینید و می‌شنوید.
