۰۹/آذر/۱۴۰۴
Sunday 30 November 2025
۱۵:۲۱
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
فیلم
>>
حوادث
تعداد بازدید : 379
کد خبر:۱۳۴۳۱۶۴
971
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
30 November 2025
نبض خبر
تصاویر شلیک موشک در غرب ایران
تصاویر منتسب به شلیک موشک در غرب ایران که گفته میشود در چارچوب یک رزمایش انجام شده را میبینید.
برچسبها:
نبض خبر
موشک
غرب ایران
ویدیو
مرز ایران و عراق
پرتاب موشک
رزمایش
اخبار مرتبط
شلیک موشکی ایران فقط رزمایش بود
ویدیوهای مرتبط
تصاویر شلیک موشک در غرب ایران
تصاویر منتسب به شلیک موشک در غرب ایران که گفته میشود در چارچوب یک...
اعتراف سردار طلایی درباره یک حادثه تلخ
سردار مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران در بازگویی اتفاقات تلخ در یک...
انتقام یک پراید از لوکسسواران عراقی را ببینید!
راننده یک پراید در عراق، چندین خودروی لوکس را در جاده نابود کرد. این...
ارسال تسلیحات نظامی اسرائیل به اوکراین؟!
تصاویری منتشر شده که نشان میدهد هواپیمای آنتونوف AN-124 اوکراینی در...
تصاویر آتشنشانی که فداکاریاش دیده شد
تصاویری از آتش نشانی وایرال شده که در آتش سوزی پاساژ پردیسان صادقیه...
تصاویر پرواز جنگندهها پس از اعلام منطقه پرواز ممنوع
پس از اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز ونزوئلا توسط دونالد ترامپ که باعث...
تصاویر انهدام مقر پژاک در مرز ایران و عراق
تصاویری از آثار شدت تخریب بمباران و حملات موشکی ناشناس به مقر پژاک در...
لحظه انهدام پهپاد پیشرفته اسرائیل توسط پدافند ایرانی
ویدیویی از لحظه سرنگونی پهپاد هارون (هرون تیپی) که با استفاده از موشک...
تصاویر تازه از بمباران و انهدام یک زاغه مهمات در عراق
پس از پرواز شماری جنگنده با منشاء نامشخص در محدوده مرز ایران و کردستان...
قدرت تخریب بمب خوشهای روسیه در اوکراین
روسیه در جنگ اوکراین برای انهدام اهداف گسترده از بمب خوشهای استفاده...
تصاویر ادعایی حملات هوایی در محدوده مرز ایران و عراق
همزمان با انتشار تصاویری از بمباران یک محدوده در مرز ایران و عراق توسط...
واکنش پدافند هوایی ارتش به تحرکات در آسمان عراق
امیر سرتیپ دوم رضا خواجه معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش در پاسخ به...
تصاویر پرواز جتهای جنگنده بر فراز آسمان کردستان عراق
ویدیویی از پرواز جتهای جنگنده در منطقه چومان در کردستان عراق منتشر شده...
تصاویر تازه لحظه اصابت موشکهای اسرائیل به پدافند هوایی ایران
صداوسیما تصاویری تازه از لحظه هدف قرار گرفتن پدافند تبریز و همچنین لحظه...
تصاویر تکاندهنده نبرد سگ با آتش در جنگل قرهداغ
تصاویر سگی که «آتش» جنگلهای قره داغ را را با پوزه و پنجههایش خاموش...
خشک کردن تالاب هورالعظیم برای استخراج ارزان نفت!
معصومه ابتکار رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست تایید کرد تالاب...
جزئیات تازه پاسخ موشکی ایران به اسرائیل؛ هر موشک برای چه هدفی؟
شماری از فرماندهان عملیاتی موشکی ایران در بخشی از مستندی که به تازگی...
زننده ترین تصویری که پزشکان ایران دیدند
محمد بهرامی سیف آباد نماینده مردم دنا، بویراحمد و مارگون در اقدامی عجیب...
پرواز کپی یک پهپاد دیگر ایران در اوکراین
پس از کپی روسی پهپاد شاهد 136، حالا کپی روسی پهپاد شاهد 101 که این پهپاد...
لحظه دستگیری تروریست افغانی در نزدیکی کاخ سفید
یک مهاجم افغانی که پس از سقوط دولت افغانستان به آمریکا منتقل شده بود،...
نمایش بیشتر
