عکس: پیر سرای رشت

پیر سرا از محله‌های قدیمی شهر رشت است که قدمتش به دوره‌ی ساسانی برمی گردد. این محله در قدیم به راسطه‌ی خراطان هم مشهور بود یعنی محل کسب و کار‌ها و صنایع دستی چوبی که همچنان امروزه نیز مغازه‌های کوچک و بزرگی از دوره گذشته فعال هستند. بنا‌های تاریخی و قدیمی مثل حمام گلزار هم در این محله واقع است، که قدمت آن به دوره قاجار بر می‌گردد.