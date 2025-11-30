عکس: مراسم سالگرد تأسیس نیروی هوایی کره‌شمالی

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با حضور در مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس نیروی هوایی این کشور اعلام کرد که ادوات نظامی استراتژیک جدید و وظایف مهم تازه‌ای به این نیرو محول خواهد شد. کیم در سخنرانی خود گفت: «به نیروی هوایی ادوات نظامی استراتژیک جدیدی داده خواهد شد و وظیفه مهم جدیدی به آن محول می‌شود.» رهبر کره شمالی در این سخنرانی افزود: «انتظار از نیروی هوایی که نقشی در اجرای بازدارندگی جنگ هسته‌ای ایفا خواهد کرد، بسیار بالا است و این نیرو باید قاطعانه تمامی اقدامات جاسوسی و تحریکات نظامی احتمالی دشمنان برای تجاوز به حریم هوایی کشور را دفع و کنترل کند.» هرچند رهبر کره شمالی در این مراسم مشخص نکرد که ادوات استراتژیک جدید برای نیروی هوایی چه خواهند بود، اما در حالی که کره شمالی به مدرن‌سازی نیرو‌های متعارف خود ادامه می‌دهد، بر تقویت نیروی هوایی نیز تمرکز کرده است. کره شمالی نخستین رزمایش هوا به هوای خود شامل هواپیما‌های نظامی را در ماه مه برگزار کرد و یک سیستم هشدار و کنترل هوایی را نیز در ماه مارس رونمایی کرد.