مردم ایران سرنوشت لیبی و سوریه را دیده‌اند!
کد خبر:۱۳۴۳۰۹۸
نبض خبر

هشدار حسن روحانی درباره حمله پیش‌دستانه ایران به اسرائیل!

حسن روحانی نسبت به مطرح شدن حمله پیش‌دستانه ایران به اسرائیل هشدار داد.
برچسب‌ها:
نبض خبر حسن روحانی حمله پیش دستانه ویدیو جنگ ایران و اسرائیل رویارویی ایران و اسرائیل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
41
38
پاسخ
هر چی حسن روحانی میگه خلافش انجام بدید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
احسنت
ناشناس
| Germany |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
تا الان مگه غیر از این بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
31
20
پاسخ
حسن کلید ساز
حسن برجامی
بالاغیرتا دیگه نظر نده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
24
23
پاسخ
یک روده صاف تو شکم این شیخ نیست، هنوز درد بورس از یادم نرفته است.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
3
28
پاسخ
حمله پیشدستانه ای در کار نیست

اصلا شرایطش وجود ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
حمل پیشدستانه زیر دید شبانه روزی حداقل پنجاه تا ماهواره که منطقه رو زیر نظر دارن؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
11
11
پاسخ
خدا رحم کنه بازهم می خواهد یه کلاه گشاد بزاره سر مردم
در دوران ریاست جمهوری روحانی بلای که سر ای ان نیلمد نبود
با مدیریت ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
13
8
پاسخ
الان چوب دیپلماسی برجامی را این کشور می خورد، مکانیسم ماشه نمونه کوچولوی اون هست. حالا باقی گندکاری بعدا گندش درمیاد. الان هم هنوز زود هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
13
14
پاسخ
حسن روحانی، ساکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
2
پاسخ
جنگ بد است. جنگ افروزي بدتر
بجاي دعوي خواهشا مصالح اين مردم و مرز و بوم را هم درنظر بگيريد.
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
0
پاسخ
دیپلماسی زمانی جواب میده که قدرت داشته باشی پول داشته باشی وگرنه آقای روحانی وسط همین مذاکره به ما حمله کردند چون احساس می کردند که می تونن کار ایران رو یکسره کنن عین لیبی و سوریه و...تو خود جامعه ماهم به افراد موفق و پولدار بیشتر اهمیت ميدند چه برسه به روابط بین کشور ها پس دیپلماسی فعلا جوابگو نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
1
پاسخ
چه پیش دستانه ای اصلا به نفع کشور نیست
