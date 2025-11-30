نبض خبر
هشدار حسن روحانی درباره حمله پیشدستانه ایران به اسرائیل!
حسن روحانی نسبت به مطرح شدن حمله پیشدستانه ایران به اسرائیل هشدار داد.
هر چی حسن روحانی میگه خلافش انجام بدید
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
ناشناس| |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
یک روده صاف تو شکم این شیخ نیست، هنوز درد بورس از یادم نرفته است.
حمله پیشدستانه ای در کار نیست
اصلا شرایطش وجود ندارد
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
خدا رحم کنه بازهم می خواهد یه کلاه گشاد بزاره سر مردم
در دوران ریاست جمهوری روحانی بلای که سر ای ان نیلمد نبود
با مدیریت ....
الان چوب دیپلماسی برجامی را این کشور می خورد، مکانیسم ماشه نمونه کوچولوی اون هست. حالا باقی گندکاری بعدا گندش درمیاد. الان هم هنوز زود هست.
جنگ بد است. جنگ افروزي بدتر
بجاي دعوي خواهشا مصالح اين مردم و مرز و بوم را هم درنظر بگيريد.
دیپلماسی زمانی جواب میده که قدرت داشته باشی پول داشته باشی وگرنه آقای روحانی وسط همین مذاکره به ما حمله کردند چون احساس می کردند که می تونن کار ایران رو یکسره کنن عین لیبی و سوریه و...تو خود جامعه ماهم به افراد موفق و پولدار بیشتر اهمیت ميدند چه برسه به روابط بین کشور ها پس دیپلماسی فعلا جوابگو نیست