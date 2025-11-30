میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۳۰۹۵
بازدید: ۱۸۱۸
نظرات: ۸

عکس: از حاشیه تا متن دیدار روحانی با اعضای کابینه پیشین

جمعی از وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی دیدار کردند.

برچسب‌ها:
دکتر حسن روحانی دولت یازدهم و دوازدهم عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ایمان
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸
اون موقع که در راس امور بودن چه گلی به سرمون زدن که الان که هیچ کاره ای نیستن دیدارشون دردی ازمون دوا کنه ؟؟؟؟
پاسخ
14
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳
اینها هنوز در فکر قدرت و تسلط بر مردم بیچاره هستند
پاسخ
12
3
م
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۷
اینها ۸سال که بودند مملکت رو به خاک سیاه نشاندند .و دست بردار هم نیستند
پاسخ
11
4
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۹
ماشالله همشون سن بالا و پير هستن
پاسخ
7
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۵
ظریف، جهانگیری، نعمت زاده، زنگنه، ... جمع همه ی وزرای کارا و دلسوز و وطن پرست و پاکدست تاریخ ایران جمعه .... اما دلم شکست! مهندس عباس آخوندی این تشنه خدمت را ندیدم! این رئیس جمهور و کابینه در دوران خود زیر بار خدمت به مردم هلاک شدن طفلی ها! اجرشون با ....
پاسخ
5
2
احمد
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۷
زمانی که بودن چه گلی به سر ملت ریختند که الان دلسوز شده اند
پاسخ
5
1
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷
متاسفانه من هم به روحانی رای داده بودم ولی حالا میفهم که تفکر و اعمال خود اینها بخش اصلی از مشکل بوده است خودتان ببینید: شریعتمداری، جنتی، جهانگیری و نعمت زاده و زنگنه ...... انصافا چقدر حاشیه و ....
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۲
سر و ته همه یک کرباس...
پاسخ
1
0