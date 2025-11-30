نبض خبر
حسن روحانی: آمریکا قصد داشت ایران را بابت این اتفاق در عربستان با موشک بزند!
در 25 ژوئن سال 1996 میلادی (4 تیر 1375 خورشیدی) بر اثر انفجار یک کامیون بمبگذاریشده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، 19 سرباز آمریکایی کشته و حدود 400 تن زخمی شدند. افبیآی بعد از تحقیقی سه ساله، ایران را مسئول این بمبگذاری دانست. بیل کلینتون در نامهای محرمانه به محمد خاتمی گفت آمریکا مدارکی دارد که نشان میدهد ایران در این حادثه دست داشته و از او درخواست کرد افراد مسئول را محاکمه کند. خاتمی پاسخ داد جمهوری اسلامی قصد ندارد در این زمینه تحقیق کند و القاعده را مسئول آن معرفی کرد. حالا حسن روحانی فاش کرده است: «در سال 1378 و زمان کلینتون، FBI انفجار خُبر را بررسی کرد و آمریکاییها قصد داشتند ایران را متهم و هدف حمله موشکی قرار دهند. به عنوان نماینده تامالاختیار ایران به عربستان رفتم و با نماینده عربستان، امیرعبدالله نایف، مذاکره کردم. تفاهمنامه امنیتی امضا شد و عربستان اعلام کرد که در ماجرای خُبر دخالتی نداشتهاند. این مذاکرات دیپلماتیک مانع از آغاز جنگ علیه ایران شدند...» روایت روحانی را میبینید و میشنوید.
