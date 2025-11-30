پژو یک میلیونی و اپل 21 میلیونی در بلک فرایدی!

بِلَک فرایدِی | Black Friday به معنای جمعه سیاه، حراج جمعه در آمریکا بعد از روز شکرگزاری است که عملاً آخرین جمعهٔ ماه نوامبر به‌شمار رفته و آغاز آیین خرید برای کریسمس حساب می‌شود. در واقع جمعهٔ سیاه، یک روز تعطیل نیست. اما بیشتر شرکت‌ها این اجازه را به کارکنان خود می‌دهند که این روز را مرخصی گرفته و به خرید سال نو بپردازند. فلسفه این اقدام در غرب فروش اجناسی که از مد می‌افتند یا مدل‌های جدیدشان می‌آید، در انتهای سال است. بنابراین در ایران بلک فرایدی می‌بایست انتهای اسفند باشد؛ اتفاقی که شاهدش نیستیم و همزمان با انتهای سال میلادی در ایران رخ می‌دهد! به همین دلیل بلک فرایدی در ایران عملاً یک حربه تبلیغاتی شده و معمولاً واقعی نیست. در بلک فرایدی ایران از پژو یک میلیونی تا گوشی اپل 21 میلیونی و کنسول بازی 5 میلیونی به فروش می‌رسد اما پشت این قیمت‌ها چیست؟