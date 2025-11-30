En
کد خبر:۱۳۴۳۰۴۰
نبض خبر

خشم مهران احمدی از زینب ابوطالبی: باید گوش می‌کردیم و می‌رفتیم / ملک پدری‌شان است!

مهران احمدی کارگردان و بازیگر در انتقادی صریح به تلویزیون گفت: «تلویزیون روز به روز مخاطب خود را از دست می‌دهد؛ خودشان گفتند فقط برای یک قشر ده پانزده درصدی برنامه می‌سازیم و مهم نیست بقیه می‌بینند یا نه؟! مثل همان خانم که گفت هرکس دوست ندارد بگذارد و برود؛ البته ای کاش گوش می‌دادیم. ارث و ملک پدری‌شان است دیگر و اصلاً برایشان مهم نیست. یک زمانی خیابان‌ها بابت یک سریال در این تلویزیون خلوت می‌شد اما الان دست به دامان بیلبوردهای خیابانی شده‌اند برای اثرهایی که ارزشی ندارد» اشاره مهران احمدی به زینب ابوطالبی است. اظهارات احمدی و اصل ماجرا را می‌بینید.
نبض خبر مهران احمدی زینب ابوطالبی ویدیو صداوسیما وحید جلیلی پیمان جبلی
