نبض خبر
مقام دولتی: تفضل الهی بود که با حمله اسرائیل مردم به خیابان نریختند!
حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه زنده تلویزیون گفت: «... این اتحاد ملی باعث شد دشمن به هدفش نرسد. چون هدف او نابودی ایران بود، نه حتی نابودی جمهوری اسلامی. در برنامه ریزیها و محاسباتش این بود که من این سلسله اقدامات را انجام میدهم، بعد این مردم اینقدر ناراضیاند از این حکومت، که دیگر اینها میریزند بیرون و اینها کار را تمام میکنند ولی نشد. ما معتقدیم تفضل الهی بود... با وجود تمجیدهای فراوان از مردم بخاطر اتحاد ملی در جنگ 12 روزه، حس میکنم در موضوعات اجتماعی-فرهنگی داریم بر میگردیم به تنظیمات کارخانه...» این بخش از اظهارات انتظامی را به طور کامل میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر حسین انتظامی حمله اسرائیل به ایران آشوب داخلی شورش ویدیو وحدت مردم اتحاد مردم ایران
اخبار مرتبط