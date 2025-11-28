حسین شریعتمداری، الیاس حضرتی را متهم کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به شایعه ارسال پیام با واسطه به آمریکا مدعی شد که برخی نزدیکان دولت این شایعه را گسترش دادند.

شریعتمداری پنج‌شنبه شب روی آنتن تلویزیون گفت: آقای پزشکیان نامه ای برای بن سلمان ولیعهد عربستان نوشته بود. رویترز این شایعه را برای دومین بار مطرح کرد که این نامه «درخواست ایران» برای میانجی‌گری عربستان است. در حالی که مشخص بود چنین ادعایی صحت ندارد.

او با بیان اینکه وزارت خارجه، رئیس سازمان حج، سخنگوی دولت و سفیر ایران در عربستان این مطلب را تکذیب کردند مدعی شد: با وجود این، برخی همچنان به این موضوع پرداختند. برخی از افرادی که به این موضوع پرداختند کسانی هستند که در پست‌های حساس خود دولت حضور دارند. مثلا آقای حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در روزنامه اعتماد به این موضوع پرداخت.

شریعتمداری ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از کشورها مثل اروپا دنبال میانجی‌گری هستند اما ما این موضوع را نپذیرفته ایم چراکه موضوع ما این نیست.