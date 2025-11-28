میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حسین شریعتمداری، الیاس حضرتی را متهم کرد

شریعتمداری برخی اعضای دولت مثل الیاس حضرتی را به شایعه پراکنی در خصوص میانجی‌گری عربستان برای تهران و واشنگتن متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۸۹
| |
817 بازدید

اتهام شریعتمداری به الیاس حضرتی در صداوسیما

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به شایعه ارسال پیام با واسطه به آمریکا مدعی شد که برخی نزدیکان دولت این شایعه را گسترش دادند.

شریعتمداری پنج‌شنبه شب روی آنتن تلویزیون گفت: آقای پزشکیان نامه ای برای بن سلمان ولیعهد عربستان نوشته بود. رویترز این شایعه را برای دومین بار مطرح کرد که این نامه «درخواست ایران» برای میانجی‌گری عربستان است. در حالی که مشخص بود چنین ادعایی صحت ندارد.

او با بیان اینکه وزارت خارجه، رئیس سازمان حج، سخنگوی دولت و سفیر ایران در عربستان این مطلب را تکذیب کردند مدعی شد: با وجود این، برخی همچنان به این موضوع پرداختند. برخی از افرادی که به این موضوع پرداختند کسانی هستند که در پست‌های حساس خود دولت حضور دارند. مثلا آقای حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در روزنامه اعتماد به این موضوع پرداخت.

شریعتمداری ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از کشورها مثل اروپا دنبال میانجی‌گری هستند اما ما این موضوع را نپذیرفته ایم چراکه موضوع ما این نیست.

 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسین شریعتمداری الیاس حضرتی ایران و عربستان شایعه پراکنی
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dJt
tabnak.ir/005dJt