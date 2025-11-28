ریاض خواستار برکناری نتانیاهو شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه عبری هاآرتص روز جمعه مدعی «پیامی از عربستان سعودی» به رژیم صهیونیستی شد که در آن آمده بود: «تا زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است، هیچ مبنایی برای عادی سازی روابط بین ریاض و تل آویو وجود ندارد.»

شوکن، مالک روزنامه‌ای که به خاطر محکوم کردن سیاست‌های افراطی نتانیاهو شناخته می‌شود، گفت: «این ماه، مقامات سعودی پیامی را ارسال کردند مبنی بر اینکه تا زمانی که نتانیاهو نخست وزیر است، هیچ مبنایی برای عادی سازی روابط بین پادشاهی و اسرائیل وجود ندارد.»

او این را به این واقعیت نسبت داد که «روابط نتانیاهو با رهبران کشورهای عربی که ما از قبل با آنها توافق‌نامه‌های صلح داریم، مانند مصر و اردن، حداقل ایده‌آل نیست.»

دلیل دوم، به گفته او، این است که «سعودی‌ها خواهان مسیری روشن برای تأسیس یک کشور فلسطینی هستند.»

شوکن نام مقامات سعودی ارسال‌کننده نامه یا گیرنده آن را مشخص نکرد. با این حال، ایالات متحده از طرفداران سرسخت گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم و گنجاندن ریاض در آنها است.

عربستان سعودی هیچ اظهار نظری فوری در مورد این نامه ارائه نکرد. شوکن پرسید: «دولت چه توجیهی برای انکار حق تعیین سرنوشت میلیون‌ها فلسطینی دارد؟»

او خاطرنشان کرد که «جلوگیری از تأسیس یک کشور فلسطینی با هدف حفظ کنترل اسرائیل بر سرزمینی است که طبق قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در این ماه تصویب شد، برای یک کشور فلسطینی تعیین شده است، که مشابه قطعنامه ۲۳۳۴ مصوب دسامبر ۲۰۱۶ است.»

در پاسخ به ادعاهای اسرائیل مبنی بر جلوگیری از تأسیس یک کشور فلسطینی، صاحب روزنامه مذکور گفت: «دروغی وجود دارد که یک کشور فلسطینی یک کشور تروریستی خواهد بود، در حالی که در عین حال می‌بینیم که اسرائیل یک دولت تروریستی در سرزمین‌های اشغالی است.»

او شهرک‌سازی‌ها را «نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قوانین بین‌المللی توصیف کرد و منجر به ایجاد یک رژیم آپارتاید وحشیانه اسرائیلی شده است.»

شوکن همچنین ادعا کرد که اسرائیل می‌تواند با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، صلح کند و توضیح داد که «نتانیاهو حتی زحمت گوش دادن به نظرات عباس را هم به خود نداده است، عباس اظهار داشت که با خشونت مخالف است و فقط از طریق ابزارهای دیپلماتیک با این وضعیت برخورد خواهد کرد.»

از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ۱۶۰ کشور، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، در حالی که مقامات سعودی تأیید کرده‌اند که عادی‌سازی روابط با اسرائیل بدون اقدام مشابهی از سوی اسرائیل رخ نخواهد داد.

نتانیاهو بارها اعلام کرده است که اجازه تأسیس کشور فلسطین را نخواهد داد و خواست جامعه بین‌المللی را به چالش می‌کشد. این در حالی است که ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان بیش از دو سال است که به حملات خود علیه فلسطینیان در کرانه باختری از طریق یورش، دستگیری و ترور ادامه می‌دهند، که همزمان با جنگ نسل‌کشی است که در ۸ اکتبر ۲۰۱۳ در نوار غزه آغاز شد و دو سال طول کشیده است.

طبق داده‌های رسمی فلسطینی، حملات اسرائیل در کرانه باختری توسط ارتش و شهرک‌نشینان از آغاز جنگ ویرانگر منجر به شهادت بیش از ۱۰۸۵ فلسطینی، زخمی شدن تقریباً ۱۱ هزار نفر و دستگیری بیش از ۲۰۵۰۰ نفر شده است.