میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ریاض خواستار برکناری نتانیاهو شد

ریاض در پیامی به تل آویو اعلام کرد که تا زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است، مبنایی برای عادی سازی روابط بین ریاض و تل آویو وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۸۵
| |
6423 بازدید
|
۳

ریاض خواستار برکناری نتانیاهو شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه عبری هاآرتص روز جمعه مدعی «پیامی از عربستان سعودی» به رژیم صهیونیستی شد که در آن آمده بود: «تا زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر است، هیچ مبنایی برای عادی سازی روابط بین ریاض و تل آویو وجود ندارد.»

شوکن، مالک روزنامه‌ای که به خاطر محکوم کردن سیاست‌های افراطی نتانیاهو شناخته می‌شود، گفت: «این ماه، مقامات سعودی پیامی را ارسال کردند مبنی بر اینکه تا زمانی که نتانیاهو نخست وزیر است، هیچ مبنایی برای عادی سازی روابط بین پادشاهی و اسرائیل وجود ندارد.»

او این را به این واقعیت نسبت داد که «روابط نتانیاهو با رهبران کشورهای عربی که ما از قبل با آنها توافق‌نامه‌های صلح داریم، مانند مصر و اردن، حداقل ایده‌آل نیست.»

دلیل دوم، به گفته او، این است که «سعودی‌ها خواهان مسیری روشن برای تأسیس یک کشور فلسطینی هستند.»

شوکن نام مقامات سعودی ارسال‌کننده نامه یا گیرنده آن را مشخص نکرد. با این حال، ایالات متحده از طرفداران سرسخت گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم و گنجاندن ریاض در آنها است.

عربستان سعودی هیچ اظهار نظری فوری در مورد این نامه ارائه نکرد. شوکن پرسید: «دولت چه توجیهی برای انکار حق تعیین سرنوشت میلیون‌ها فلسطینی دارد؟»

او خاطرنشان کرد که «جلوگیری از تأسیس یک کشور فلسطینی با هدف حفظ کنترل اسرائیل بر سرزمینی است که طبق قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در این ماه تصویب شد، برای یک کشور فلسطینی تعیین شده است، که مشابه قطعنامه ۲۳۳۴ مصوب دسامبر ۲۰۱۶ است.»

در پاسخ به ادعاهای اسرائیل مبنی بر جلوگیری از تأسیس یک کشور فلسطینی، صاحب روزنامه مذکور گفت: «دروغی وجود دارد که یک کشور فلسطینی یک کشور تروریستی خواهد بود، در حالی که در عین حال می‌بینیم که اسرائیل یک دولت تروریستی در سرزمین‌های اشغالی است.»

او شهرک‌سازی‌ها را «نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قوانین بین‌المللی توصیف کرد و منجر به ایجاد یک رژیم آپارتاید وحشیانه اسرائیلی شده است.»

شوکن همچنین ادعا کرد که اسرائیل می‌تواند با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، صلح کند و توضیح داد که «نتانیاهو حتی زحمت گوش دادن به نظرات عباس را هم به خود نداده است، عباس اظهار داشت که با خشونت مخالف است و فقط از طریق ابزارهای دیپلماتیک با این وضعیت برخورد خواهد کرد.»

از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ۱۶۰ کشور، کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، در حالی که مقامات سعودی تأیید کرده‌اند که عادی‌سازی روابط با اسرائیل بدون اقدام مشابهی از سوی اسرائیل رخ نخواهد داد.

نتانیاهو بارها اعلام کرده است که اجازه تأسیس کشور فلسطین را نخواهد داد و خواست جامعه بین‌المللی را به چالش می‌کشد. این در حالی است که ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان بیش از دو سال است که به حملات خود علیه فلسطینیان در کرانه باختری از طریق یورش، دستگیری و ترور ادامه می‌دهند، که همزمان با جنگ نسل‌کشی است که در ۸ اکتبر ۲۰۱۳ در نوار غزه آغاز شد و دو سال طول کشیده است.

طبق داده‌های رسمی فلسطینی، حملات اسرائیل در کرانه باختری توسط ارتش و شهرک‌نشینان از آغاز جنگ ویرانگر منجر به شهادت بیش از ۱۰۸۵ فلسطینی، زخمی شدن تقریباً ۱۱ هزار نفر و دستگیری بیش از ۲۰۵۰۰ نفر شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ریاض نتانیاهو رژیم صهیونیستی عادی سازی روابط
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خشم سعودی از اقدامات افسار گسیخته نتانیاهو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
عادل جعفرزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
0
0
پاسخ
این کسافت عکسش از اینترنت پاکش کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
0
0
پاسخ
مرگ برنتانیاهو
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
0
0
پاسخ
این نتانیاهو آدم کله شق و یک دنده‌ای.مرغش فقط یک پا داره.حذف ش کنن خیال همه رو راحت کنن.
.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dJp
tabnak.ir/005dJp