میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان انتقام ترور شهید الطباطبائی را مشخص می‌کنیم

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که این حزب حق پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی در ترور شهید هیثم الطباطبائی را برای خود محفوظ می‌داند و زمان آن را تعیین خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۷۷
| |
703 بازدید

زمان انتقام ترور شهید الطباطبائی را مشخص می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از مهر، نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگداشت شهید هیثم الطباطبائی تاکید کرد: این شهید بزرگوار تأثیر مهمی در یک مرحله تاریخی و حساس برجای گذاشت. وی شخصیت ایمانی خود را با دیدگاه راهبردی تلفیق داده بود. شهید الطباطبائی پروژه نیروهای ویژه را طی چهار سال پیش برد و در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ در منطقه الخیام ایستاد. هدف دشمن صهیونیستی از ترور این شخصیت برجسته از بین بردن روحیه نیروها بود. این شهید عملکرد حرفه‌ای مهمی در نبرد اخیر با دشمن صهیونیستی داشت. اما این هدف محقق نشده و نخواهد شد و ما در همان خط همچنان در حرکت هستیم.

وی اضافه کرد: ما در یک میدان باز حضور داریم که دشمن صهیونیستی به راحتی با هماهنگی سرویس اطلاعات آمریکا و کشورهای غربی و عربی در آن فعالیت می‌کند. خطاب به دشمن صهیونیستی می گویم که ما به مقاومت خود ادامه می‌دهیم. شهید الطباطبائی تأثیر آشکاری در میدان یمن برجای گذاشت چرا که برای آموزش نیروها به این کشور رفت و نزد یمنی‌ها محبوب شد. از دست دادن این شهید بسیار سنگین است اما وی با این شهادت به سعادت و هدف اصلی خود رسید. ما هزاران شهید تقدیم کردیم اما در هر مرحله توانستیم قدرت خود را بازسازی کرده و با قدرت تمام فرماندهان را جایگزین کنیم.

آتش بس یک دستاورد برای مقاومت لبنان است

نعیم قاسم بیان کرد: ترور این شهید و همراهانش یک تجاوز و جنایت آشکار بوده و حق پاسخ به این جنایت را برای خود محفوظ می‌داریم و زمان آن را مشخص خواهیم کرد. وی در میادین مختلف نبرد از جمله لبنان و سوریه و یمن حضور داشت. باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم و خلأها را پر کنیم. آتش بس در لبنان یک پیروزی و دستاورد برای مقاومت و حزب الله و این کشور بود چرا که ما مانع تحقق اهداف دشمن به ویژه از بین بردن مقاومت شدیم. ما همچنین از سفر پاپ واتیکان به لبنان استقبال کرده و یک پیام از سمت حزب الله به پاپ ارسال می‌کنیم. این پیام به سفارت واتیکان ابلاغ شده است.

در مرحله جدیدی قرار داریم

دبیرکل حزب الله لبنان اضافه کرد: ما در مرحله جدیدی قرار داریم و حاکمیت لبنان مسئول است. اسرائیل باید از لبنان عقب نشینی و تجاوزات خود را متوقف کرده و اسرا را آزاد کند. تجاوز اسرائیل تجاوز به سراسر لبنان و نه فقط مقاومت، است. آیا به رئیس جمهور به دلیل اینکه عاقلانه عمل می‌کند و به فرمانده ارتش به دلیل اینکه بر اساس حفظ صلح داخلی عمل می‌کند، حمله نمی‌شود؟ ما امروزه شاهد تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان هستیم. همه لبنان مسئول دفاع از کشور هستند و دولت در درجه نخست، چرا که با این توافق موافقت و اعلام کرده می‌خواهد ابتکار عمل را به دست بگیرد. بازدارندگی در برابر دشمن در آزادی سازی مناطق یا حمایت یا ممانعت از استقرار عناصر دشمن در خاک اشغال شده کشور ما تبلور پیدا می‌کند. مسئول نخست این اقدامات نیز دولت است که تا الان جایی را آزاد نکرده و باید مانع استقرار عناصر دشمن در خاک کشورمان شود.

حامیان اسرائیل در لبنان مانع رشد کشور می‌شوند

وی تاکید کرد: دولت گزینه دیپلماسی را برای ممانعت از استقرار دشمن در خاک لبنان انتخاب کرده است. اسرائیل می‌داند که با حضور مقاومت نمی‌تواند در لبنان مستقر شود. ما به دولت می‌گوییم که آماده دفاع هستیم و حاکمیت باید از این آمادگی استفاده کند. در داخل لبنان گروه‌هایی هستند که اسرائیل را نمی‌خواهند و حاضرند با این رژیم مقابله کنند پس این مسأله تنها در انحصار مقاومت نیست. حامیان اسرائیل در لبنان کم هستند اما باعث ایجاد مشکل شده‌اند چرا که آنها به همراه آمریکا و تل آویو مانع تحقق ثبات در کشور و رشد لبنان می‌شوند. سلاح مقاومت، مانع اجرای پروژه اسرائیل می‌شود و هر کس که خواهان خلع آن است همان طور که اسرائیل می‌خواهد، به این رژیم خدمت می‌کند. دشمن بعد از تمام فشارهای یک سال گذشته متوجه شده که این فشارها جواب نداده است.

مردم سوریه هرگز در برابر اسرائیل تسلیم نمی‌شوند

نعیم قاسم بیان کرد: احتمال وقوع جنگ یا عدم وقوع آن وجود دارد چرا که اسرائیل و آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایشان هستند. آنها هر کاری که انجام دهند این ملت شکست نخواهد خورد و تسلیم نخواهد شد. راهکار حل و فصل شرایط موجود توقف تجاوزات اسرائیل است و اگر این تجاوزات ادامه پیدا کرد دولت باید با گزینه‌ها و امکانات خود دشمن را تهدید کند. خون شهدای ما هرگز هدر نخواهد رفت. مصلحت مردم لبنان آن است که متحد باشند؛ در آن صورت است که بیگانگان تسلیم اراده ما می‌شوند. عملیات بیت جن در حومه دمشق نشان داد که ملت سوریه هرگز تسلیم شدن در برابر اسرائیل را نخواهند پذیرفت و این موضوع یک نشانه مثبت و درست است. امتیاز دهی باعث می‌شود دشمن بیشتر طمع کند. اسرائیل می‌خواهد لبنان را به حیات خلوت خود تبدیل کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترور انتقام شهید هیثم طباطبایی شیخ نعیم قاسم صهیونیستی مقاومت حزب الله
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خطوط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حزب‌الله برای لبنان، از نان شب واجب‌تر است!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
پاسخ قاطع حزب‌الله برای خلع سلاح
عکس: تشییع پیکر فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان «هیثم علی طباطبایی»
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dJh
tabnak.ir/005dJh