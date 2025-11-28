یمن: سوریه حق دارد به حمله اسرائیل پاسخ دهد

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن به تجاوز رژیم صهیونیستی و حمله اشغالگران علیه شهروندان سوری واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که به شدت تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان سوری در منطقه بیت جن واقع در حومه دمشق را محکوم می‌کند.

در بیانیه صادره از سوی این دفتر آمده است: این حمله رژیم صهیونیستی نقض آشکار حاکمیت سوریه و اقدام در راستای گسترش دایره اشغالگری به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: ما مقاومت قهرمانانه ساکنان این منطقه سوریه در برابر نظامیان صهیونیست را می‌ستاییم و تاکید می‌کنیم که جهاد و مقاومت ابزار مقابله با تجاوز هستند و مماشات با متجاوزان باعث توقف نقشه‌های آنها نخواهد شد.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق سوریه در پاسخ به دشمن صهیونیستی با استفاده از تمام امکانات موجود تاکید داریم. عاقبت وخیمی در انتظار کسانی است که از تاریخ درس نمی‌گیرند و از دفاع مشروع دست برمی دارند. کشور‌های عربی و اسلامی نیز باید در برابر این تجاوزات که تمام امت اسلامی را هدف قرار داده بایستند.