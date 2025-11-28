اظهارات جنجالی بازیگر آنام درباره رفتار عادی متجاوزین

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ مهشید جوادی، بازیگر سریال «آنام»، در استوریهای اخیرش حرفهایی زده که حسابی سر و صدا کرده. او بدون نام بردن از کسی نوشت: «شخص متجاوز میتونه بسیار با شخصیت رفتار کنه، فاصلهاش رو هم با زنها حفظ کنه و... اینو برای اونایی میگم که میگن محاله چنین اتفاقی بیفته!»
این جملات ساده، اما سنگین، موجی از واکنشها در شبکههای اجتماعی ایجاد کرده.
خیلیها حمایت کردند و گفتند وقتش است درباره خشونت جنسی و قضاوتهای سطحی بیشتر حرف بزنیم.
مهشید جوادی متولد ۱۳۷۴ در ارومیه، با بازی در سریال «آنام» شناخته شد و علاوه بر بازیگری، در نقاشی هم فعال میباشد.