سوری‌ها پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند

هزاران نفر از شهروندان سوری امروز پس از نماز جمعه در دمشق و چند شهر دیگر این کشور به خیابان‌ها آمدند و در واکنش به حوادث اخیر در روستای «بیت‌جَن»، پرچم‌های اسرائیل را به آتش کشیدند.
سوری‌ها پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جمعیت زیادی از مردم سوریه، امروز (جمعه) در شهر‌های مختلف این کشور راهپیمایی کردند و در این میان، گروهی از تظاهرکنندگان پرچم‌های رژیم صهیونیستی را در خیابان‌ها به آتش کشیدند. این اقدام در واکنش به حادثه خونین بامداد امروز در روستای بیت‌جَن در استان دمشق انجام شد؛ حادثه‌ای که موجی از خشم عمومی را در مناطق جنوبی و پیرامونی دمشق به دنبال داشت.

منطقه کوهستانی بیت‌جَن -یکی از آخرین روستا‌های استراتژیک در جنوب غرب دمشق- در ساعات اولیه امروز شاهد درگیری شدیدی بود. نیرو‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز به این روستا یورش بردند و ادعا کردند می‌خواهند چند مظنون را بازداشت کنند. اما بعد از ورود نظامیان اسرائیلی به این منطقه، ساکنان محلی دست به مقاومت زدند و درگیری آغاز شد. ارتش رژیم صهیونیستی برای نجات نیرو‌های خود منطقه را با توپخانه، بالگرد و پهپاد بمباران کرد. نتیجه این حمله مرگبار بود و دست‌کم ۱۳ نفر از جمله چند زن و کودک کشته و ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. پس از این حمله، بسیاری از خانواده‌ها از بیت جن فرار کردند و این اقدام باعث خشم عمومی در سوریه شد.

سوریه اسرائیل پرچم آتش بیت جن رژیم صهیونیستی
