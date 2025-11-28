مدارس این استان هم غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: باتوجه به تداوم شرایط سکون و پایداری جو و افزایش غلظت آلایندهها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با حضور اعضا برگزار و به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلایندهها و نیز قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا روز شنبه ۸ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و در نواحی شش گانه شهر اصفهان و مناطق آموزش و پرورش در شهرستانهای فلاورجان، نجفآباد، خمینیشهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان و شهر سجزی که در محدوده طرح جامع کاهش آلایندهها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود. وی ادامه داد: همچنین مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس استثنایی در مناطق یاد شده تعطیل است؛ مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند و نیز مادران باردار نیز میتوانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.
شیشهفروش خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد تردد خودروها طبق روال قبل از ساعت۹صبح تا ۱۳ و ساعت۱۶ تا ۲۱ در شهر اصفهان اجرایی میشود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تأکید کرد: فعالیت ادارات و دانشگاهها مطابق روال گذشته به صورت حضوری خواهد بود.
وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و ... ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود. شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام وبا همکاری اداره صمت در جهت کاهش فعالیت واحدهای تولیدی آلاینده در این روزها اقدام و نظارت نماید.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر توزیع سوخت پاک توسط شرکت نفت در جایگاههای سوخت تصریح کرد: اداره محیط زیست باید بر توزیع سوخت پاک در جایگاهها نظارت کند؛ همچنین با توجه به شرایط آلودگی هوای ناشی از آتش زدن بقایای گیاهی مقرر شد روشن کردن آتش در پارکها و مناطق تفریحی مثل پارک ناژوان، حاشیه زاینده رود، پارک کوهستانی صفه ممنوع و شهرداری با موارد تخلف برخورد کنند. وی بر ضرورت همکاری عموم در کاهش سفرهای غیرضرور در مناطق پر ترافیک شهری و استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر و رعایت اصول خود حفاظتی در برابر آلودگی هوا و بهداشت فردی و عدم انجام ورزش و فعالیت در محیط باز تاکید کرد. شیشه فروش اعلام داشت: مانور ایمنی در برابر زلزله ویژه دانش آموزان در شهرهائی که آموزش بصورت غیر حضوری شده به زمان دیگری که اعلام خواهد شد موکول میشود. وی همچنین تأکید کرد: فعالیت ادارات و دانشگاهها مطابق روال گذشته به صورت حضوری خواهد بود.