پس از به‌روزرسانی شبکه اجتماعی ایکس، مشخص شد بسیاری از نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر استفاده می‌کنند، اما کامران غضنفری می‌گوید خودش مثل مردم عادی از اینترنت معمولی استفاده می‌کند و از خطوط سفید اطلاع ندارد.

من اینترنت معمولی دارم؛ همان چیزی که مردم معمولی استفاده می‌کنند. توییتر ندارم. تلگرام هم خیلی محدود و گاهی از آن استفاده می‌کنم؛ آن هم بسیار محدود. اینستاگرام هم استفاده نمی‌کنم. معمولاً با ایتا کار می‌کنم.

نمی‌دانم آیا نماینده‌ها اینترنت سفید دارند یا نه. ضمن اینکه فکر نمی‌کنم کسی با نامحدود بودن یا ولنگ‌ و واز بودن فضای مجازی موافق باشد. آنچه نماینده‌ها می‌گویند این است که فضای مجازی باید قانون‌مند و سامان‌دهی شود، ضوابط داشته باشد و همین‌طور رها نباشد.

در بعضی کشور‌ها برای پخش اخبار دروغ، جریمه‌های بسیار سنگینی گذاشته‌اند. اگر ما ضابطه بگذاریم ایلان ماسک در ایران درخواست دفتر می‌دهد.