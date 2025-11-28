میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار چین به آمریکا درباره اقدام علیه ونزوئلا

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: «پکن با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا، تحت هر عنوانی مخالف است.»
کد خبر: ۱۳۴۲۷۵۵
| |
421 بازدید
هشدار چین به آمریکا درباره اقدام علیه ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری امروز جمعه، با انتقاد از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ونزوئلا، از واشنگتن خواست این اقدامات «غیرقانونی و یکجانبه» را لغو کرده و برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تلاش بیشتری انجام دهد.

وی گفت: چین با تحریم‌های یکجانبه‌ای که ناقض حقوق بین‌الملل هستند و بدون مجوز شورای امنیت اعمال می‌شوند و با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر عنوانی مخالف است.

این مقام چینی افزود: پکن از همه طرف‌ها می‌خواهد به حاکمیت ونزوئلا احترام گذاشته و از اقدامات تنش‌زا پرهیز کنند.

آمریکا در ۲۴ نوامبر «کارتل دِ لوس سولِس»، یک گروه ادعایی را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی و تحریم‌هایی علیه آن اعمال کرد؛ گروهی که واشنگتن مدعی است «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا و تعدادی از مقام‌های ارشد این کشور، آنرا هدایت می‌کنند. ونزوئلا، وجود چنین کارتلی را «دروغی مضحک» و بهانه‌ای برای مداخله غیرقانونی در امور داخلی خود اعلام کرد.

آمریکا در ماه‌های اخیر به بهانه مبارزه با مواد مخدر، حضور نظامی در مرز‌های ونزوئلا را افزایش داده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چین ونزوئلا سخنگوی وزارت امور خارجه چین حقوق بین الملل سازمان تروریستی مواد مخدر
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: نقشه جهانی آلودگی هوا
آتش‌سوزی مرگبار در برج‌های مسکونی هنگ‌کنگ
همدردی ایران با خانواده جان‌باختگان در آتش‌سوزی چین
ترامپ به ژاپن: چین را تحریک نکن!
دعوت مادورو به بسیج ملی علیه آمریکا
فاجعه سمی: مصرف گل آلوده در ایران رواج یافته
عملیات زمینی ونزوئلا: ترامپ واقعاً شروع کرد!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dJL
tabnak.ir/005dJL