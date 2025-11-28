هشدار چین به آمریکا درباره اقدام علیه ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری امروز جمعه، با انتقاد از تحریمهای جدید آمریکا علیه ونزوئلا، از واشنگتن خواست این اقدامات «غیرقانونی و یکجانبه» را لغو کرده و برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در منطقه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تلاش بیشتری انجام دهد.
وی گفت: چین با تحریمهای یکجانبهای که ناقض حقوق بینالملل هستند و بدون مجوز شورای امنیت اعمال میشوند و با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر عنوانی مخالف است.
این مقام چینی افزود: پکن از همه طرفها میخواهد به حاکمیت ونزوئلا احترام گذاشته و از اقدامات تنشزا پرهیز کنند.
آمریکا در ۲۴ نوامبر «کارتل دِ لوس سولِس»، یک گروه ادعایی را بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی و تحریمهایی علیه آن اعمال کرد؛ گروهی که واشنگتن مدعی است «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا و تعدادی از مقامهای ارشد این کشور، آنرا هدایت میکنند. ونزوئلا، وجود چنین کارتلی را «دروغی مضحک» و بهانهای برای مداخله غیرقانونی در امور داخلی خود اعلام کرد.
آمریکا در ماههای اخیر به بهانه مبارزه با مواد مخدر، حضور نظامی در مرزهای ونزوئلا را افزایش داده است.