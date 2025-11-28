اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره تعطیلی روز شنبه

به گزارش تابناک؛ دانشگاه آزاد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

در روز شنبه ۸ آذر فعالیت‌های آموزشی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ـ به‌جز واحد‌های ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس ـ در تمامی مقاطع به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

فعالیت‌های اداری در سازمان مرکزی و واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (به‌جز واحد‌های یادشده) نیز با حداقل حضور و به تشخیص مدیر مربوطه به‌صورت دورکاری انجام می‌شود.

نحوه فعالیت واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سایر استان‌ها نیز بر اساس تصمیم استانداری هر استان تعیین خواهد شد.

همچنین امتحان جامع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در تمامی استان‌هایی که فعالیت‌های آموزشی آنها به‌صورت مجازی اعلام شده است، لغو و تاریخ جدید برگزاری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.