برد سخت و پر حاشیه پرسپولیس در قزوین پیش از دربی/ شمس‌آذر مغلوب شد

دیدار شمس آذر و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به سود سرخ‌پوشان پایتخت یه پایان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۵۰
| |
761 بازدید

شمس‌آذر و پرسپولیس

شاگردان اوسمار ویرا پیش از دربی در دیدار خارج از خانه مقابل شمس‌آذر قزوین به برتری دست یافتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس در چهارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۶ امروز، جمعه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز شد که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود سرخ‌پوشان خاتمه یافت.

گل‌های این دیدار را صائب محبی (دقیقه ۲۲) برای شمس‌آذر و سروش رفیعی (دقیقه ۱۰) و اوستون اورونوف (دقیقه ۷۴) برای پرسپولیس به ثمر رساندند.

ترکیب ابتدایی شمس‌آذر: علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، محمد نژادمهدی، صائب محبی، فرزین معامله‌گری، داریوش شجاعیان، امیر محمد محکم‌کار، امیرمحمد نسایی، محمدمیلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، مهدی محمدی.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، امید عالیشاه، سروش رفیعی، محمد عمری، اوستون ارونوف، میلاد سرلک و علی علیپور.

پرسپولیس خیلی زود و در دقیقه ۱۱ به گل رسید. فشار دنباله‌دار سرخ‌ها در چند رفت‌وبرگشت، سرانجام با ضربه دقیق سروش رفیعی تبدیل به گل شد تا هافبک باتجربه پرسپولیس برای دومین هفته پیاپی گلزنی کند.

اما نیمه اول دوباره گل داشت؛ شمس‌آذر که روی ضربات ایستگاهی برنامه داشت، با کرنرهای پیاپی و بدعملکردی خط دفاع پرسپولیس به گل تساوی رسید؛ جایی که اشتباه مسلم مدافعان و ضعف در پوشش باعث شد صائب محبی دروازه پرسپولیس را باز کند و بازی را به تعادل بکشاند.

دقایقی بعد، پرسپولیس می‌توانست دوباره پیش بیافتد. در دقیقه ۳۴، اورونوف با توپ‌ربایی تماشایی خود دفاع شمس‌آذر را غافلگیر کرد اما ضربه دیدنی او پس از برخورد به تیر، راهی اوت شد تا حسرت بزرگی برای سرخ‌ها رقم بخورد.

در نیمه دوم، ماجراهای داوری به اوج رسید. در دقیقه ۵۵ داور یک کرنر اعلام کرد، اما بازیکنان شمس‌آذر معتقد بودند مدافع پرسپولیس روی بازیکن‌شان خطای پنالتی کرده است. تصاویر اولیه نیز نشان می‌داد مدافع پرسپولیس پای مهاجم حریف را زده است، بااین‌حال داور با وجود بازبینی صحنه از اتاق VAR اعتقادی به پنالتی نداشت و بازی ادامه پیدا کرد.

دقیقه ۷۴ اما لحظه کلیدی مسابقه رقم خورد. توپ از روی خط دروازه شمس‌آذر برگشت داده شد، اما در نهایت اورونوف با ضربه‌ای محکم کار را تمام کرد و پرسپولیس را پیش انداخت.

پرسپولیس در ادامه با گل فرشاد احمدزاده می‌توانست اختلاف را بیشتر کند، اما پس از بررسی طولانی VAR، این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. بنابراین نتیجه همان دو بر یک باقی ماند؛ بردی سخت، پرحاشیه و با طعم جنجال برای پرسپولیس که پیش از دربی منجر به افزایش روحیه این تیم شد.

پرسپولیس شمس آذر لیگ برتر فوتبال شمس آذر قزوین
