رئیس‌جمهور در پیام خود به مراسم تجلیل از حافظان قرآن کریم گفت: چنین محافلی، سرآغاز فصلی نو باشد که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی‌ ما باشد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود پزشکیان در پیام خود به مراسم تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم در کاشمر که توسط سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ در این مراسم قرائت شد، آورده است: این اجتماع پربرکت که به بهانه «ترنم وحی» در شهرستان کاشمر این دیار علم و فضیلت و پرورش‌دهنده عالمان وارسته و سرداران و شهیدان والامقام رقم خورده است، فرصتی است برای تجلیل از اهل قرآن و تأملی دوباره در رسالت خطیری که این کتاب هدایت بر دوش جامعه مؤمن نهاده است؛ رسالتی که اگر به حقیقت آن چنانکه باید پرداخته شود، می‌تواند بنیان‌های زندگی فردی و اجتماعی را تعالی بخشد و مسیر آینده این سرزمین را روشن‌تر سازد.

آیات قرآن کریم بیش از آنکه صرفاً برای قرائت باشد، دعوتی است به تدبّر باطنی، منظومه‌ای از نور و حکمت که می‌تواند روشنایی بخش زندگی و رفتار ما شود. در این جریان تحول‌ساز، شما حاملان و قاریان نقشی بی‌بدیل دارید، تا نور قرآن از ورق کتاب به متن زندگی جمعی منتقل و اثرات آن در پهنه جامعه آشکارتر شود.

این همایش جلوه‌ای از عزم شما حافظان و مربیان قرآن است؛ جمعی که با هم آمده‌اید نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن در زندگی، و تحقق رسالتی که نور وحی را در دل‌ها و رفتارها جاری می‌سازد. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها ضمن تأکید بر اهمیت انس با قرآن، اثربخشی آموزه‌های ارزشمند آن در زندگی را یادآور شده‌اند و لذا حضور شما باید موجب شود این مصادیق نورانی در جامعه نمود عینی پیدا کند.

امید است این محفل الهی سرآغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش باشد، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین‌انداز گردد و مسیر تحول را با خود هموار کند، و جامعه‌ای قرآنی، عدالت‌مدار و معنویت‌محور شکل گیرد.