میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام رئیس‌جمهور به حافظان قرآن

رئیس‌جمهور در پیام خود به مراسم تجلیل از حافظان قرآن کریم گفت: چنین محافلی، سرآغاز فصلی نو باشد که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی‌ ما باشد.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۲۱
| |
266 بازدید
پیام رئیس‌جمهور به حافظان قرآن

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود پزشکیان در پیام خود به مراسم تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم در کاشمر که توسط سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ در این مراسم قرائت شد، آورده است: این اجتماع پربرکت که به بهانه «ترنم وحی» در شهرستان کاشمر این دیار علم و فضیلت و پرورش‌دهنده عالمان وارسته و سرداران و شهیدان والامقام رقم خورده است، فرصتی است برای تجلیل از اهل قرآن و تأملی دوباره در رسالت خطیری که این کتاب هدایت بر دوش جامعه مؤمن نهاده است؛ رسالتی که اگر به حقیقت آن چنانکه باید پرداخته شود، می‌تواند بنیان‌های زندگی فردی و اجتماعی را تعالی بخشد و مسیر آینده این سرزمین را روشن‌تر سازد.

آیات قرآن کریم بیش از آنکه صرفاً برای قرائت باشد، دعوتی است به تدبّر باطنی، منظومه‌ای از نور و حکمت که می‌تواند روشنایی بخش زندگی و رفتار ما شود. در این جریان تحول‌ساز، شما حاملان و قاریان نقشی بی‌بدیل دارید، تا نور قرآن از ورق کتاب به متن زندگی جمعی منتقل و اثرات آن در پهنه جامعه آشکارتر شود.

این همایش جلوه‌ای از عزم شما حافظان و مربیان قرآن است؛ جمعی که با هم آمده‌اید نه صرفاً برای شنیدن یا تجلیل، بلکه برای تجلی قدرت حقیقی قرآن در زندگی، و تحقق رسالتی که نور وحی را در دل‌ها و رفتارها جاری می‌سازد. همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها ضمن تأکید بر اهمیت انس با قرآن، اثربخشی آموزه‌های ارزشمند آن در زندگی را یادآور شده‌اند و لذا حضور شما باید موجب شود این مصادیق نورانی در جامعه نمود عینی پیدا کند.

امید است این محفل الهی سرآغاز فصلی نو باشد؛ فصلی که در آن قرآن نه تنها آوایی در گوش باشد، بلکه نیرویی در رفتار، تصمیم و ساختار زندگی ما، تا نور ملکوتی وحی در سراسر جامعه طنین‌انداز گردد و مسیر تحول را با خود هموار کند، و جامعه‌ای قرآنی، عدالت‌مدار و معنویت‌محور شکل گیرد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حافظ قرآن حافظان قرآن رئیس جمهور پیام رئیس جمهور مسعود پزشکیان مراسم تجلیل
آیا عربستان زیر چتر هسته‌ای پاکستان قرار دارد؟/ اسلام آباد ملزم به درگیری با ایران نمی‌شود
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور رئیس جمهور در مراسم تجلیل از مدال آوران
پیام پزشکیان به مناسبت گرامیداشت یاد شهدای مقاومت
پیام تبریک رئیس‌جمهور بابت صعود تیم ملی به جام‌جهانی
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!
پیام رئیس جمهور به مناسبت روز ملی دامپزشکی
تجلیل رئیس جمهور از استاد فخرالدینی+عکس
پیام پزشکیان برای روز خبرنگار و خبرنگاران
پیام پزشکیان به کنگره بین‌المللی الگوی حکمرانی رئیسی
تصویری از پرچم ایران در حساب کاربری رئیس‌جمهور
رئیس جمهور به قهرمانان ربوکاپ تبریک گفت
پیام رئیس‌جمهور پس از حضور در مراسم عزاداری شب عاشورا
پیام سه زبانه پزشکیان در شبکه ایکس
آزمون اعطای مدرک تحصیلی به حافظان قرآن
رئیس جمهور: نشان می‌دهیم این ملت ‎شکست ناپذیر است
رئیس جمهور: برادری بین کشور‌ها؛ فراتر از مناسبات سیاسی است
پیام پزشکیان به بن سلمان چه بود؟ + جزییات
پیام پزشکیان خطاب به مردم
تبریک پزشکیان به رئیس‌جمهور جدید لبنان
انتشاراسامی حافظان قرآن پذیرفته شده در کنکور ارشد
پیام مهم پزشکیان در پی حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
منشأ صدای هواپیماهای جنگی در مرز عراق با ایران
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
ایفای نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا؛ عراقچی: به ریاض اطمینان داریم  (۵۲ نظر)
قرعه مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید؛ سخت یا آسان؟/ جذابیت مصاف با غول‌ها یا بخت بالای صعود تیم ملی در جام جهانی!  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005dIn
tabnak.ir/005dIn