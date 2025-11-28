میلی صفحه خبر لوگو بالا
آیا ایران در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی خواهد بود؟!

با اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال هیچ فردی از ایران در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۴۲۷۰۴
| |
430 بازدید

آیا ایران در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی خواهد بود؟!

امیرمهدی علوی در رابطه با آخرین وضعیت صدور ویزا برای کاروان ایران جهت حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: پس از استعلام از فدراسیون فوتبال و برگزاری جلسه هیئت‌رئیسه و مشورت با دوستان در وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور خارجه، این موضوع به فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اطلاع داده شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصمیمات اتخاذ شده غیرورزشی است و مسیر از فرآیند ورزشی دور شده است، تصمیم بر این شد که هیئت ایرانی در مراسم قرعه‌کشی حضور نداشته باشد. فدراسیون فوتبال در دو روز اخیر مکاتبات خود را با فیفا انجام داده و این موضوع به اطلاع رئیس و دبیرکل فیفا رسیده است.

علوی افزود: فیفا اعلام کرده است که موضوع را به طور جدی پیگیری خواهد کرد. وظیفه ما بود که این مسئله را به اطلاع فیفا و شخص جیانی اینفانتینو برسانیم. آخرین بار که رئیس فیفا در رختکن تیم ملی حضور یافته بود، دیدار فینال کافا ۲۰۲۵ مقابل ازبکستان بود که در جمع بازیکنان ایران اعلام کرد تضمین حضور کاروان ایران از ابتدای مراسم قرعه‌کشی تا آخرین روز حضور تیم ملی در جام جهانی پیگیری خواهد شد و شامل ورک‌شاپ‌ها نیز خواهد بود.

وی تصریح کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که پنج نفری که قرار است به مراسم قرعه‌کشی بروند، برای برگزاری مسابقات به مشکل نخورند. حتی برای رئیس فدراسیون که در AFC و فیفا پست دارد بلیت صادر شده، اما برای مدیر حراست و مدیر اجرایی که باید حتماً در ورک‌شاپ‌ها حضور داشته باشند، ویزا صادر نشده است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در رابطه با احتمال تغییر ورزشگاه میزبان دربی ۱۰۶ بین استقلال و پرسپولیس گفت: میزبان این بازی باشگاه پرسپولیس است و به زودی در رابطه با آن تصمیم گیری خواهد شد. همچنین باید بگویم که در دربی پایتخت از یک تکنولوژی جدید رونمایی می‌شود.

علوی در رابطه دیر رسیدن اتوبوس کاروان تیم فوتبال الوصل امارات برای بازی با استقلال ایران گفت: دوستان پیگیر این موضوع هستند و قرار است تا روز شنبه گزارش نهایی در رابطه با این موضوع به فدراسیون فوتبال ارسال شود.

ایران هیات ایرانی قرعه کشی مراسم قرعه کشی جام جهانی تیم فوتبال استقلال فدراسیون فوتبال
