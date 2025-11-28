میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۲۶۸۷
بازدید: ۵۲۹

عکس: نخستین سفر خارجی پاپ لئوی چهاردهم

در نخستین سفر خارجی دوران پاپی‌اش، پاپ لئوی چهاردهم راهی خاورمیانه شد؛ سفری که با ایستگاه‌هایی در ترکیه و لبنان همراه بود . او با رهبران مذهبی و سیاسی، خانواده‌های آسیب‌دیده از بحران‌های منطقه و جوامع مسیحی دیدار کرد و بر نقش گفت‌وگوی بین‌الادیانی در کاهش تنش‌ها و تقویت امید در میان مردم تأکید نمود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
پاپ پاپ لئون چهارم سفر خارجی ترکیه‌ لبنان عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.