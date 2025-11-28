عکس: نخستین سفر خارجی پاپ لئوی چهاردهم

در نخستین سفر خارجی دوران پاپی‌اش، پاپ لئوی چهاردهم راهی خاورمیانه شد؛ سفری که با ایستگاه‌هایی در ترکیه و لبنان همراه بود . او با رهبران مذهبی و سیاسی، خانواده‌های آسیب‌دیده از بحران‌های منطقه و جوامع مسیحی دیدار کرد و بر نقش گفت‌وگوی بین‌الادیانی در کاهش تنش‌ها و تقویت امید در میان مردم تأکید نمود.