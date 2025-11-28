سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه با رسیدن به آخرین روز تعطیلات و اوج موج بازگشت مسافران از شمال کشور، محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و فشم با بار ترافیکی سنگینی روبهرو شدهاند، افزود: به دلیل افزایش چشمگیر حجم بازگشت سفرها، طرحهای ویژه مدیریت تردد از صبح امروز در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و فشم آغاز شده است.
محدودیت تردد موتورسیکلت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ محبی اعلام کرد: تردد موتورسیکلت تا ساعت ۸:۰۰ صبح شنبه ۸ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد ممنوع است.
محور کرج – چالوس (محدودیتهای سنگین و یکطرفه شدن)
وی با اشاره به شرایط محور چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است و از ساعت ۱۲:۰۰ امروز جمعه ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود شده است.
وی با تأکید بر اینکه از ساعت ۱۳:۰۰ امروز ابتدای پل زنگوله (خروجی تونل البرز) به سمت چالوس مسدود میشود، اظهار کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر شمال به جنوب از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد که طرح محدودیتها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد؛ اما در صورت کاهش ترافیک، این زمان زودتر پایان مییابد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیتهای محور هراز نیز توضیح داد: تردد تمامی تریلرها در این محور ممنوع است. همچنین تردد کامیونها و کامیونتها ـ به جز حاملان سوخت و مواد فاسدشدنی ـ از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز در محور هراز ممنوع خواهد بود.
به گفته وی، در صورت تشخیص پلیس و افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اجرا میشود.
سرهنگ محبی درباره محور فشم نیز افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز جمعه، محور فشم از انتهای مسیر در محدوده پل حاجیآباد و پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یکطرفه خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر آمادهباش کامل نیروهای پلیس راه گفت: رانندگان حتماً برنامهریزی سفر خود را با محدودیتهای امروز هماهنگ کنند و از شتاب و سبقتهای خطرناک پرهیز کنند تا شاهد بازگشت ایمن و بدون حادثه در این روز پرتردد باشیم.