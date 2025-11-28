میلی صفحه خبر لوگو بالا
محور چالوس از این ساعت یک‌طرفه می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا آخرین جزئیات محدودیت‌های ترافیکی محورهای شمالی را همزمان با آخرین روز تعطیلات اعلام کرد و گفت: برای جلوگیری از قفل ترافیکی، محدودیت‌های ویژه‌ای از صبح امروز در محورهای شمالی در حال اجراست.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۷۸
| |
232 بازدید

محور چالوس از این ساعت یک‌طرفه می‌شود

سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه با رسیدن به آخرین روز تعطیلات و اوج موج بازگشت مسافران از شمال کشور، محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و فشم با بار ترافیکی سنگینی روبه‌رو شده‌اند، افزود:  به دلیل افزایش چشمگیر حجم بازگشت سفرها، طرح‌های ویژه مدیریت تردد از صبح امروز در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و فشم آغاز شده است.

 محدودیت تردد موتورسیکلت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ محبی اعلام کرد: تردد موتورسیکلت تا ساعت ۸:۰۰ صبح شنبه ۸ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد ممنوع است.

محور کرج – چالوس (محدودیت‌های سنگین و یک‌طرفه شدن)

وی با اشاره به شرایط محور چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است و از ساعت ۱۲:۰۰ امروز جمعه ورود خودروهای دارای مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود شده است.

وی با تأکید بر اینکه از ساعت ۱۳:۰۰ امروز ابتدای پل زنگوله (خروجی تونل البرز) به سمت چالوس مسدود می‌شود، اظهار کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ نیز مسیر شمال به جنوب از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد که طرح محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد؛ اما در صورت کاهش ترافیک، این زمان زودتر پایان می‌یابد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت‌های محور هراز نیز توضیح داد: تردد تمامی تریلرها در این محور ممنوع است. همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها ـ به جز حاملان سوخت و مواد فاسدشدنی ـ از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز در محور هراز ممنوع خواهد بود.

به گفته وی، در صورت تشخیص پلیس و افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اجرا می‌شود.

سرهنگ محبی درباره محور فشم نیز افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ امروز جمعه، محور فشم از انتهای مسیر در محدوده پل حاجی‌آباد و پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یک‌طرفه خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر آماده‌باش کامل نیروهای پلیس راه گفت: رانندگان حتماً برنامه‌ریزی سفر خود را با محدودیت‌های امروز هماهنگ کنند و از شتاب و سبقت‌های خطرناک پرهیز کنند تا شاهد بازگشت ایمن و بدون حادثه در این روز پرتردد باشیم.

از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
گزارش خطا
