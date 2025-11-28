میلی صفحه خبر لوگو بالا
سقوط مرگبار کامیون در آب‌انبار قدیمی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از سقوط یک دستگاه کامیون کمپرسی در پی فروکش‌کردن سطح زمین در بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص) و جان‌باختن دو کارگر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۷۷
| |
443 بازدید
سقوط مرگبار کامیون در آب‌انبار قدیمی

حوالی ساعت ۱۲:۴۱ ظهر دیروز، حادثه فروکش‌کردن سطح زمین در محدوده بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص)، کیلومتر ۱۱ خیابان سی‌ام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، دو کارگر این پروژه که حدوداً ۳۵ تا ۴۰ سال سن داشتند، همراه با کامیون به داخل گودال پر از آب و مایعات ناشی از نشت گازوئیل ماشین سقوط کرده و گرفتار شدند. به‌دلیل حضور حجم مایعات در گودال، هر دو نفر در همان لحظات اولیه غرق و محبوس شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران توضیح داد: آتش‌نشانان همزمان با آغاز عملیات، با استفاده از پمپ‌های مکنده اقدام به تخلیه آب و مایعات داخل گودال کرده و برای جلوگیری از سقوط کامل کامیون نیز چندین جرثقیل و نگهدارنده دستی در محل مستقر و تثبیت شدند. تیم‌های نجات پس از ورود به گودال موفق شدند به دو فرد گرفتار دسترسی پیدا کرده و آنان را خارج کنند، اما با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد این دو کارگر جان خود را از دست داده‌اند.

 

