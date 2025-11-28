نبض خبر
ادعای رسانه سوپرانقلابی: تقریباً نیروی هوایی نداریم!
یک رسانه حامی جریان سوپرانقلابی با انتشار ویدیویی با بررسی قدمت جنگندههای ایران که به ادعای کارشناس ایران رسانه حدود 200 فروند هستند و عمر متوسطشان به حدود 50 سال میرسد، این جنگندهها را با پراید مقایسه کرد و تاکید کرد ما تقریباً نیروی هوایی نداریم. در این گزارش ادعاهایی آماری از جمله شمار جنگندههای هدف قرار گرفته ایران در جنگ دوازده روزه مطرح شد که تابناک نمیتواند تایید کند. تحلیل ادعایی که اگر صحت داشته باشد، لزوم سرعت عمل در نوسازی نیروی هوایی به عنوان رکن کلیدی جنگهای مدرن را یادآور میشود، میبینید و میشنوید.
