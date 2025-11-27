نبض خبر
رهبری دروغی که به ایشان را بسته بود تکذیب کرد / جاسوسی کاترین شکدم دروغ بود!
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران در تلویزیون گفت رهبری امروز دروغی که به ایشان بسته را تکذیب کردند. او ضمن تشریح این موضوع، یکی از مصادیق غرب گرایی و عادی سازی رابطه با غرب را مصطفی کواکبیان خواند و با پیش کشیدن بحث کاترین شکدم مدعی شد همه آنچه درباره جاسوسی شکدم گفته میشد دروغ بود! اظهارات قاضی زاده را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر امیرحسین قاضی زاده هاشمی ویدیو کاترین شکدم
اخبار مرتبط