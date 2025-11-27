عکس: همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل
همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل با حضور وزیر کشور، معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسئولان ملی و استانی و تعدادی سرمایهگذاران و تجار ایرانی و خارجی در محل دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.
سرمایه گذاری اردبیل
