کد خبر: ۱۳۴۲۶۴۶
بازدید: ۱۶۴

عکس: همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل

همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل با حضور وزیر کشور، معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسئولان ملی و استانی و تعدادی سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی و خارجی در محل دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری وزیر کشور دانشگاه محقق اردبیلی سرمایه گذاری اردبیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
