عکس: همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل

همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل با حضور وزیر کشور، معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مسئولان ملی و استانی و تعدادی سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی و خارجی در محل دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.