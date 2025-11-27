نبض خبر
تصاویر احساسی مادر نعیمه نظام دوست
تصاویر احساسی که از مادر نعیمه نظام دوست منتشر شده با واکنش او همراه شده و با انتشار متنی بلندبالا خطاب با مادرش به او ادای احترام کرده است. نظام دوست در بخشی از این متن همراه ویدیو نوشته است: «تو زیباییِ آرام و بیادعایی هستی که هیچوقت تکرار نمیشود. دستانت، نگاهت، مهربانیات… همهی زندگی من از همانها جان گرفته. مامانم… اگر هزار بار دیگر هم به دنیا میآمدم، باز هم تو را انتخاب میکردم، باز هم دختر تو میشدم، باز هم عشق را از نگاه تو یاد میگرفتم. دوستت دارم، به اندازهی تمام روزهایی که برایم جنگیدی و شبهایی که بیصدا بیدار ماندی. تو برای من همیشه عشقِ مطلقی و جایگاهت در قلبم تا ابد ثابت است.»
