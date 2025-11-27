En
انتشار ویدیو بازیگر قدیمی سینما جنجال به‌پا کرد
کد خبر:۱۳۴۲۶۳۷
890 بازدید
نبض خبر

تصاویر احساسی مادر نعیمه نظام دوست

تصاویر احساسی که از مادر نعیمه نظام دوست منتشر شده با واکنش او همراه شده و با انتشار متنی بلندبالا خطاب با مادرش به او ادای احترام کرده است. نظام دوست در بخشی از این متن همراه ویدیو نوشته است: «تو زیباییِ آرام و بی‌ادعایی هستی که هیچ‌وقت تکرار نمی‌شود. دستانت، نگاهت، مهربانی‌ات… همه‌ی زندگی من از همان‌ها جان گرفته. مامانم… اگر هزار بار دیگر هم به دنیا می‌آمدم، باز هم تو را انتخاب می‌کردم، باز هم دختر تو می‌شدم، باز هم عشق را از نگاه تو یاد می‌گرفتم. دوستت دارم، به اندازه‌ی تمام روزهایی که برایم جنگیدی و شب‌هایی که بی‌صدا بیدار ماندی. تو برای من همیشه عشقِ مطلقی و جایگاهت در قلبم تا ابد ثابت است.»
