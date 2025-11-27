میلی صفحه خبر لوگو بالا
لباس زیبای ملیکا شریفی نیا در جشنواره خارجی + عکس

مدل لباس جدید و جذاب ملیکا شریفی نیا، بازیگر محبوب ایرانی، در جشنواره‌ای خارجی مورد توجه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۳۶
| |
51 بازدید

لباس زیبای ملیکا شریفی نیا در جشنواره خارجی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، ملیکا شریفی نیا، بازیگر ایرانی، دوباره خبرساز شده است! این بار با حضوری چشم‌گیر در یک جشنواره خارجی و انتخاب لباسی خیره‌کننده که باعث تعجب و تحسین دنبال‌کنندگانش شد. او که همیشه به استایل منحصر‌به‌فرد و جذابش معروف است، این بار هم توانست توجه بسیاری را به خود جلب کند.

خانواده هنری و پرحاشیه ملیکا شریفی نیا

ملیکا شریفی نیا که در ۲۱ آبان سال ۱۳۶۵ در تهران به دنیا آمده، از خانواده‌ای کاملاً هنری است. او دختر محمدرضا شریفی نیا و آزیتا حاجیان، دو تن از چهره‌های نام‌آشنای سینما و تلویزیون ایران، است. این بازیگر خوش‌ذوق یک خواهر نیز دارد که او هم از ستارگان سینما و تلویزیون محسوب می‌شود؛ مهراوه شریفی نیا.

ماجرای ازدواج جنجالی با «عموپورنگ»!

چندی پیش شایعاتی جنجالی درباره ازدواج ملیکا با داریوش فرضیایی (معروف به عموپورنگ) منتشر شد که حسابی فضای مجازی را فرا گرفت! این موضوع آن‌قدر سروصدا به پا کرد که خود ملیکا مجبور به واکنش شد و به صورت رسمی این شایعات را رد کرد. او به طرفدارانش اعلام کرد که این ماجرا حقیقت نداشته و تنها یک شایعه بوده است. این پاسخ باعث شد هوادارانش کمی آرام شوند، اما همچنان این موضوع یکی از بحث‌های داغ فضای مجازی بود.

 

ملیکا شریفی نیا بازیگر جشنواره خارجی استایل مدل لباس محمدرضا شریفی نیا آزیتا حاجیان مهراوه شریفی نیا
