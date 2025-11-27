عکس: پشت سدهای خالی؛ ثبت بحران آب در شرق کشور

در میانه تشدید خشکسالی و افت کم‌سابقه بارش‌ها، تازه‌ترین تصاویر از سدهای ارداک، طرق و کارده در خراسان رضوی تا سد پیشین در سیستان، واقعیتی تلخ را نمایان می‌کند؛ مخازنی که زمانی منبع امید و حیات شرق کشور بودند، امروز با پهنه‌های خشک، خطوط پس‌نشینی آب و کاهش چشمگیر ذخایر، روایتگر بحران آبی گسترده‌ای هستند که زندگی شهرها، روستاها و کشاورزی منطقه را در آستانه هشدار جدی قرار داده است.