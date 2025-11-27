میلی صفحه خبر لوگو بالا
یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۲۶۳۱
بازدید: ۳۹۳

عکس: پشت سدهای خالی؛ ثبت بحران آب در شرق کشور

در میانه تشدید خشکسالی و افت کم‌سابقه بارش‌ها، تازه‌ترین تصاویر از سدهای ارداک، طرق و کارده در خراسان رضوی تا سد پیشین در سیستان، واقعیتی تلخ را نمایان می‌کند؛ مخازنی که زمانی منبع امید و حیات شرق کشور بودند، امروز با پهنه‌های خشک، خطوط پس‌نشینی آب و کاهش چشمگیر ذخایر، روایتگر بحران آبی گسترده‌ای هستند که زندگی شهرها، روستاها و کشاورزی منطقه را در آستانه هشدار جدی قرار داده است.

برچسب‌ها:
عکس خبری خشکسالی سدهای خالی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
