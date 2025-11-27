نبض خبر
ادعای شبکه اسرائیلی درباره تاکتیک ایران در جنگ بعدی
شبکه اسرائیلی اسرائیل دیلی در گزارشی با اشاره به آخرین تحرکات ایران و اسرائیل در گزارشی مدعی شد: «بخشی از زرادخانه ایران با پنهان شدن در شبکه تونلهای عمیق زیرزمینی از حملات اسرائیل جان سالم بهدر برده است و از زمان پایان جنگ، ایران شبانهروز تلاش کرده تا بخش باقیمانده را نیز جبران و بازسازی کند... گفته میشود ایران قصد دارد دو هزار موشک را در صورت حمله اسرائیل به صورت همزمان شلیک کند... تحلیلگران میگویند ترکیب بازسازی هستهای و تکمیل سریع ذخایر موشکی، نشاندهنده یک راهبرد بلندمدت ایران است: بازیابی، گسترش و آمادهسازی برای رویارویی بعدی... مقامات نظامی اسرائیل اکنون هشدار میدهند که هر جنگی در آینده با ایران، طولانیتر، سختتر و گستردهتر خواهد بود...» گزارش کامل را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران پاسخ نظامی ایران به اسرائیل حمله موشکی ایران به اسرائیل ویدیو
اخبار مرتبط