پخش تصاویر پهپاد جاسوسی ایران از پایگاه نواتیم در تلویزیون اسرائیل!
نبض خبر

توجیه رئیس صداوسیما درباره کیفیت پایین تولیدات

پیمان جبلی در توجیه کیفیت پایین تولیدات صداوسیما که باعث شده سریال هایی که بارها بازپخش شده امروز جزو پربیننده‌ها صداوسیما باشند، گفت: «ما مردم را بر خود ترجیح دادیم و ابتدا از HD سازی پخش شروع کردیم. تفاوت دوره تحول با قبل از آن هم همین موضوع است که ابتدا ارتقای کیفیت در پخش تلویزیونی را آغاز کردیم و پس از آن به مرحله تولید رسیدم، که این موضوع برای ما سخت‌تر بود.اگر قرار بود با فرایند HD سازی قبل از دوران تحول پیش بریم، سال‌ها طول می‌کشید که شبکه‌های استانی ارتقا پیدا کنند.» ادعاهای جبلی که امید می‌رود «وقت خرید» نباشد را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر سعید جلیلی ویدیو تحول صداوسیما وحید جلیلی
