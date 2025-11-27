عکس: سفر سید عباس عراقچی به هلند و فرانسه

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که برای حضور در سی‌امین نشست کنفرانس دولت‌های عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به هلند سفر کرده است، ظهر امروز با دیوید فان‌ویل، وزیر خارجه هلند، دیدار و گفت‌وگو کرد. دو طرف با مرور روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از توافق اخیر برای ازسرگیری نشست‌های رایزنی سیاسی و کنسولی به‌عنوان گامی مهم در تقویت همکاری‌ها یاد کردند. عراقچی با اشاره به فضای پرشتاب بین‌المللی و رشد یکجانبه‌گرایی، بر ضرورت پایبندی همه کشورها به حاکمیت قانون تأکید کرد. وی همچنین با یادآوری رنج قربانیان سلاح‌های شیمیایی در سردشت، خواستار همکاری کشورهای اروپایی، از جمله هلند و آلمان، در تحقیقات قضایی درباره نقش اشخاص و شرکت‌های دخیل در تجهیز رژیم صدام شد.وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر اروپایی خود، راهی فرانسه خواهد شد تا دیدارها و گفت‌وگوهای دوجانبه خود را پیگیری کند.