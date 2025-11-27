جزئیات مراسم تشییع و تدفین استاد ناصر مسعودی

مراسم تشییع و تدفین مرحوم ناصر مسعودی روز شنبه، ۸ آذر ماه در محل آرامگاه میرزا کوچک‌خان رشت برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سعید طاهری با تسلیت درگذشت خواننده گیلانی در خصوص مراسم تشییع و تدفین مرحوم ناصر مسعودی اظهار کرد: تدفین و تشییع استاد ناصر مسعودی ساعت ۱۵ روز شنبه، ۸ آذر در محل آرامگاه میرزا کوچک‌خان محله سلیمانداراب رشت برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد گیلان با بیان اینکه مرحوم مسعودی در جوار مزار میرزاکوچک دفن خواهد شد، افزود: مراسم سومین روز درگذشت این استاد فقید هم روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد.

ناصر مسعودی خواننده اصیل گیلانی بامداد امروز در سن ۹۰ سالگی در یکی از بیمارستان‌های رشت درگذشت.