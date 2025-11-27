ماجرای کشف گنج ۸۰۰ میلیاردی توسط چوپان مشهدی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین امیرکلالی اظهار کرد: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی یا یافته تأییدشدهای درباره کشف شیء تاریخی ارائه نشده است. هماکنون موضوعی را که در فضای مجازی مطرحشده، تحت بررسی کارشناسی قرار دادهایم و به محض دریافت اطلاعات قطعی، نتیجه رسمی اعلام خواهد شد.
گفتنی است؛ برخی رسانهها از کشف یک گنج باستانی توسط یک چوپان مشهدی خبر داده بودند. بنا بر اعلام این رسانهها، این گنج با ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد تومان بهطور تصادفی توسط گله این چوپان کشف شده و وی این محموله تاریخی را به ادارهکل میراث فرهنگی خراسان رضوی تحویل داده است.