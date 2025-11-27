میلی صفحه خبر لوگو بالا
ماجرای کشف گنج ۸۰۰ میلیاردی توسط چوپان مشهدی

مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با رد خبر کشف گنجینه توسط چوپان مشهدی، انتشار هرگونه اطلاعاتی درباره جزئیات این موضوع را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۱۵
ماجرای کشف گنج ۸۰۰ میلیاردی توسط چوپان مشهدی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسین امیرکلالی اظهار کرد: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی یا یافته تأییدشده‌ای درباره کشف شیء تاریخی ارائه نشده است. هم‌اکنون موضوعی را که در فضای مجازی مطرح‌شده، تحت بررسی کارشناسی قرار داده‌ایم و به محض دریافت اطلاعات قطعی، نتیجه رسمی اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ برخی رسانه‌ها از کشف یک گنج باستانی توسط یک چوپان مشهدی خبر داده بودند. بنا بر اعلام این رسانه‌ها، این گنج با ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد تومان به‌طور تصادفی توسط گله این چوپان کشف شده و وی این محموله تاریخی را به اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تحویل داده است.

