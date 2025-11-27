گروسی نامزد تصدی دبیر کلی سازمان ملل شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، آرژانتین اعلام کرد که رافائل گروسی مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان نامزد تصدی سمت دبیر کل سازمان ملل متحد معرفی کرده است.

گروسی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ سفیر آرژانتین در اتریش بود. او از اواخر سال ۲۰۱۹ جایگزین یوکیو آمانو شد.

دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش است که دوره صدارت او بر این سازمان ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

گمانه‌زنی‌ها حاکی است که انتخابات برای گزینش دبیر کل بعدی سازمان ملل در ماه‌های نخستین سال ۲۰۲۶ میلادی برگزار خواهد شد.

دبیر کل سازمان ملل برای انتخاب به سمت بایستی از حمایت ۹ عضو شورای امنیت برخوردار شود بدون آنکه این رأی توسط یکی از پنج عضو دائم این شورا وتو شود.

بعد از طی این مرحله یک رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود. در آنجا به دست آوردن رأی اکثریت برای انتخاب به عنوان دبیر کل سازمان ملل کافی است.