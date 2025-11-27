میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گروسی نامزد تصدی دبیر کلی سازمان ملل شد

مدیرکل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نامزد تصدی سمت دبیر کل سازمان ملل متحد معرفی شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۶۰۶
| |
541 بازدید
گروسی نامزد تصدی دبیر کلی سازمان ملل شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، آرژانتین اعلام کرد که رافائل گروسی مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان نامزد تصدی سمت دبیر کل سازمان ملل متحد معرفی کرده است. 

گروسی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ سفیر آرژانتین در اتریش بود. او از اواخر سال ۲۰۱۹ جایگزین یوکیو آمانو شد. 

دبیر کل فعلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش است که دوره صدارت او بر این سازمان ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. 
گمانه‌زنی‌ها حاکی است که انتخابات برای گزینش دبیر کل بعدی سازمان ملل در ماه‌های نخستین سال ۲۰۲۶ میلادی برگزار خواهد شد. 

دبیر کل سازمان ملل برای انتخاب به سمت بایستی از حمایت ۹ عضو شورای امنیت برخوردار شود بدون آنکه این رأی توسط یکی از پنج عضو دائم این شورا وتو شود. 

بعد از طی این مرحله یک رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود. در آنجا به دست آوردن رأی اکثریت برای انتخاب به عنوان دبیر کل سازمان ملل کافی است. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رافائل گروسی مدیرکل آژانس سازمان ملل دبیرکلی آرژانتین
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گروسی رسماً نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۰ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۸۲ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
۱۶ ضربه کاری مجلس به وزیر راه/ نزاع فنی یا تسویه‌حساب سیاسی؟  (۴۷ نظر)
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم  (۴۷ نظر)
پیام تند یوسف پزشکیان درباره قانون فیلترینگ  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005dGw
tabnak.ir/005dGw